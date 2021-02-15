本港今年1月首18日被3股寒流吹襲，大帽山驚現「霧淞」和「冰海」美景，是10年來最多寒冷日的1月；今個冬季的寒冷日亦多過上次75%。但至2月中的農曆新年卻異常溫暖；天文台今日（15日）下午在尖沙嘴總部錄得26.2°C，是1884年有紀錄以來最暖的年初四。天晴乾燥，新界空曠地區日夜溫差較大；元朗公園和流浮山高達28.5°C，大美篤更高見28.6°C。

「明明並非夏季，但我竟會覺得熱，呼吸到南美的暑氣……」全球暖化，破紀錄天氣越趨頻密。本港對上一次最熱的年初四，是2019年的25.1°C；事隔2年，這紀錄再次被打破。尖沙嘴天文台總部今午錄得26.2°C，是本港自1884年有紀錄以來最暖的年初四；較過去30年（1991至2020年）氣候平均值的18.0°C，大幅高出8.2度。

天文台預測，本港今晚大致天晴及乾燥。市區最低氣溫約18°C，新界再低幾度；明日普遍晴朗，市區最高氣溫約23°C，吹和緩東風；展望隨後兩三日受乾燥的東北季候風影響，風勢較大，早上清涼，日間乾燥。

記者 李鈺廷

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