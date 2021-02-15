新一份《財政預算案》將於下周發表，財政司司長陳茂波昨（14日）已表明「加糖有點難度」，意味或不會全民「回水」派錢。中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦接受港台節目訪問時表示，希望預算案針對性協助遇到困難的企業，例如近日被勒令停止營業的企業；並建議政府向每人派發5,000元消費劵，刺激零售業。

劉達邦表示，政府去年推出的保就業計劃是「行錯路」，認為計劃幫助了未有經營問題的企業，是不公道，促請下周財政預算案，有需要針對性協助遇到困難的企業，如疫情下被勒令停止營業的企業。

劉達邦續說，中小型企業聯合會上月底就《預算案》向當局提出建議，包括如何在長線及短線協助企業，以免出現結業潮，令失業率再上升。他相信，政府未必再次全民回水1萬元，並指派現金無助刺激本港經濟，認為政府可向每名市民派發設有限期的消費券，「半年或一年內使用，唔用就失效，變相可刺激本地消費」，他又建議金額為5,000元，估計涉及公帑約300多億元，相信能直接在短期刺激消費，令經濟復蘇機會更高。

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