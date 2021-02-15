「港版國安法」全面壓制異見聲音，政權更對壹傳媒創辦人黎智英窮追不捨，黎智英保釋上訴聆訊由5名《國安法》指定法官審理，當中並無海外法官參與，此舉被法律學者批評是排外兼具民族主義色彩。律政司司長鄭若驊接受電台訪問時反駁有關批評是借題發揮，認為最重要是看判詞中的原因。她又指，坊間有人故意誤解「港版國安法」。

鄭若驊接受商台訪問時大讚「港版國安法」在去年6月30日訂立後，社會變得安定「我哋客觀睇，其實《國安法》去年6月30日訂立咗之後，其實整個社會喺香港係平穩咗落嚟，我哋就話由亂及治，所以整體係好，不過我亦都注意到的而且確，故意好，或者唔清晰又好，係對《國安法》有錯誤嘅理解」。

黎智英保釋上訴聆訊沒有海外法官參與，香港大學法學院前院長陳文敏教授形容，港府不邀請海外法官的做法，有民族主義風格，擔憂取態演變為排外情緒。鄭若驊卻認為，批評是借題發揮：「法官一個判案最重要係睇個判詞，（大家應）客觀少少，攞起個判詞去睇吓，無論佢（法官）係本地好、外籍好，常任好、非常任好，佢都係會將個原因寫出嚟，我哋由個原因睇吓合理定唔合理，如果佢正確嘅話，我哋咪唔好因為我唔鍾意個結果，就話佢哋唔公平。」

近百涉《國安法》被捕8人被控 鄭：待警再搜證

現時近百人因「港版國安法」被警方拘捕，有8人被正式控告，鄭若驊指，因為這要待警方進一步搜證：「我哋作決定都係睇證據，同埋相關法律，即係《國安法》，客觀、好專業、公正咁去睇，睇嘅時候冇（考慮）其他因素。」

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