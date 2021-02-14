【本報訊】本港昨新增12宗武漢肺炎確診個案，香港電台有髮型師中招導致26人要被送入檢疫中心過年，當中主持節目《議事論事》的資深大律師余若薇亦因「set頭5分鐘」而「中頭獎」，她原本本周二會到高等法院代表壹傳媒創辦人黎智英出庭，現被迫換人。余若薇指當局曾稱接觸15分鐘才算密切接觸者，質疑標準「一時一樣」。衞生防護中心卻搬龍門，改口稱15分鐘並非金科玉律，風筒及噴髮膠或會造成空氣傳播，檢疫寧枉無縱。

本港昨新增12宗確診，本地感染佔10宗，三宗源頭不明，初步確診個案有約10宗。其中一宗源頭不明患者是第10771號35歲男子，為港台髮型師，居於馬鞍山富寶花園1座，共26人因此被列作密切接觸者要檢疫，包括七位港台員工、五位節目主持及七位嘉賓等。

主持港台節目《議事論事》的資深大律師余若薇在facebook留言，自稱在情人節「中頭獎」，她自行檢測呈陰性，昨日仍被送至觀塘的指定檢疫酒店隔離14天。

余若薇原定明日代表壹傳媒創辦人黎智英到高等法院出席8.18非法集結案聆訊，現被迫缺席，改由資深大律師蔡維邦代表出庭。

曾稱接觸15分鐘才需隔離

余若薇接受本報訪問時指，曾向多名政府人員查詢檢疫準則，「但係唔同人講唔同版本」，其中一人稱與確診者「接觸15分鐘」才需隔離，「咁我話，我set頭5分鐘咋喎……又戴晒口罩」。她要求政府人員提供隔離準則文件，惟對方以「內部文件」為由拒絕。

資料顯示，衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾表明，密切接觸者的定義為沒有戴口罩，面對面接觸15分鐘。

昨代張竹君出席記者會的衞生防護中心首席醫生歐家榮卻改口，指「15分鐘唔係好有科學數據嘅金科玉律」，稱確診髮型師於一個約400呎的化妝間工作，會用噴髮劑及風筒，「科學上無人答到究竟經風筒、噴髮劑產生嘅氣霧，會唔會受患者飛沫污染造成空氣傳播」。

歐家榮稱患者曾在化妝間除口罩進食，部份人化妝時亦除下或移動口罩，加上早前有髮型屋爆疫，四名顧客有戴口罩一樣染疫，「我哋抗疫去到關鍵階段，界定密切接觸者趨向審慎，希望唔好走漏感染個案」。

歐家榮表示，因此在患者傳染期內，曾在化妝間逗留而沒有戴口罩的人士、曾被患者處理頭髮的人士，以及同場工作員工，全部列為密切接觸者。

醫生：風筒噴髮劑播毒風險低

對於同為《議事論事》主持的前立法會主席曾鈺成公開宣稱，當日並非由該髮型師理髮，不打算因此接受檢測。歐家榮回應指，所有2月9至11日曾出入港台電視大廈的人，均應接受檢測。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指噴髮劑及風筒造成氣霧傳播的機會不大，若化妝室內的人士戴好口罩，「set頭」時間又較短，感染的風險低，認為大規模檢疫的做法是「過於謹慎」。