【本報訊】爆疫的尖沙嘴美麗都大廈疫情擴大，再多三名內地來港女住客確診，衞生防護中心已將個案轉交警方跟進，調查各患者病發前是否曾在港非法工作。另外，一名居於土瓜灣劏房的印度籍尋求庇護的男子亦確診。

衞生防護中心公佈，尖沙嘴美麗都大廈昨多三宗確診，當中包括昨日初步確診的兩名女子，涉事三人為第10776號35歲女子、第10778號35歲女子及第10779號31歲女子，其中兩人無病徵，三人均是去年7月至10月由內地來港。

印籍求庇者中招 源頭不明

中心又表示，較早前美麗都大廈首名確診的42歲女子居於7樓，新確診三人居於10樓兩個單位，均為劏房，15名相鄰劏房住客需檢疫。連同對面華源大廈確診的36歲女子，該群組共涉五人，她們相識，曾共膳及互訪，報稱無業。中心已尋求警方協助，調查各人曾否在港非法工作。

昨日新增三宗源頭不明個案，其中第10772號46歲男子，為印度籍尋求庇護者，居於土瓜灣道267號，患者沒病徵，2月12日檢測呈陽性，與他居於同一單位內劏房的人需送檢疫中心。第10775號32歲女子在元朗任文職人員，全公司十多名同事要檢疫；她居於葵涌打磚坪街寶星中心A座，該大廈要強制檢測。

出現爆發的小童群益會慈雲山青少年綜合服務中心，前天確診員工有一名家人確診。另一名曾在本月3日到中心出席工作坊的灣仔聖雅各福群會社工亦確診，其居所將軍澳新都城一期一座要強制檢測；當日十多名出席者被送往檢疫，包括員工及青少年。

初步確診個案中，其中一人為馬頭圍道家維邨家廉樓中層的79歲獨居女子，大廈至今有五宗確診，涉及三個不同樓層和座向的單位。