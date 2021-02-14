【本報訊】加拿大去年因應香港實施港版國安法，宣佈提供「救生艇計劃」以協助香港抗爭者，其中針對年輕人才的工作簽證政策日前正式接受申請。有推動相關政策的加國國會議員認為，現有計劃集中提供經濟移民路徑，將繼續爭取港人可在駐港領事館申請難民庇護，或要求參考六四事件時做法，為受政治迫害但被沒收護照的港人提供出入境文件。

加拿大港人組織「港加聯」香港時間昨晨舉辦論壇，邀請同為港人移民的國會議員關慧貞及移民顧問黃國為講解加拿大對港移民新政策。關慧貞認為現時加拿大提供予港人的移民路徑不足，包括目前年輕人才工作簽證僅限過去五年內完成專上文憑或學位的港人，認為應將年期拉遠及擴寬至中學生。

建議仿效六四事件後做法

擔任論壇主持的港加聯會長馮玉蘭表示，雙重國籍法問題在香港被提上枱面，中港政府又不再承認BNO，目前最大挑戰為港人如何安全離開香港，例如失去旅遊證件的抗爭者恐無法離境，認為加國應在駐港領事館設立難民專員，直接處理難民庇護申請。

關慧貞回應時表示認同，又指當年六四事件加拿大政府為有關人士在擁有加拿大籍家人的擔保下提供簽證，安全離開中港抵加再申請家庭團聚，惟現時並無相關做法，認為可循此方向續向政府游說。

黃國為指新政策讓港人毋須「打崩頭」競爭，但提醒按照加國慣例，政府不會批出比護照有效期長的工作簽證，該工作簽證與工作假期簽證類似，發出後一年有效，可自行選擇到加國的日期，有關簽證亦無訂明所需工作技能程度。黃提醒，加國移民部將學歷認證交由指定第三方認證機構進行，建議申請人盡早申請以供移民官檢視。

至於有案在身或曾被入罪人士能否申請，黃國為稱加國有機制處理，但目前最重要的問題是有關人士能否離境。黃亦指出，申請人需提供由香港警方發出俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書，並須具備加拿大發出的官方文件證明有關申請，警方才會處理，據他理解有關申請需時。

加國政府今年內會續向年輕香港居民實施其他兩條導向永久居留的途徑，包括給予在加拿大有逾一年工作經驗，並需符合語言及教育要求的香港居民申請，以及給予在加拿大專上教育機構畢業的港人直接申請永久居留。