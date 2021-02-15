武漢肺炎疫苗未到，港府已密謀各種催谷接種率的方法。據商業電台報道，食物及衞生局局長陳肇始表示，不排除日後把接種武肺疫苗，列為市民進入食肆等表列處所的條件之一，意味沒有接種疫苗的市民，可能不能光顧食肆或到戲院等公眾地方。衞生防護中心總監林文健則指，接種武肺疫苗應是市民自願的行為，疫苗對減低病毒傳播的成效亦需時間及數據了解。

突提出市民入食肆前須出示打針證明

陳肇始接受商台專訪，就年初七後逐步放寬表列處所社交限制措施時，提出數個條件，「一方面就係一定要啲員工要去做檢測；第二呢，都需要嗰個『安心出行』（程式）；咁第三，當然如果我哋話，啊，真係到到有打疫苗嘅時候，就希望大家都會打疫苗啦。」

但翻查過去陳肇始在公開場合的發言，不曾提及政府擬要市民進入食肆前要先出示打針證明，才可用膳。《蘋果》正向食衞局查詢。

陳肇始又稱，港府一直與內地商討恢復通關條件，包括擴展「回港易」計劃，讓本港前往廣東省或澳門的人士，可獲豁免檢疫。

曾祈殷：值得商榷

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，雖然不排除國際上的通關、航班往來的其中一個條件，是市民要接種武肺疫苗，但認為這個條件並不適用於日常生活，「你話係唔係要打咗針至可以入餐廳食飯，我覺得好值得商榷，咁我哋而家都日日（在餐廳）食飯㗎啦！」

他又稱，暫時港府只批准一款武肺疫苗緊急使用，若隨即要求市民要有打針紀錄，形同迫市民接種指定疫苗，「如果有人想打阿斯利康疫苗，但係6月至到，咁佢呢3個月係咪邊度都唔洗去？如果打咗BioNTech嘅就可以優先出入表列處所，咁對其他人亦唔公平。」

此外，政府已把紀錄顧客行蹤的責任，轉嫁給表列處所負責人，若再強要他們查核顧客的打針紀錄，責任是否合乎比例，政府亦要考慮清楚，「唯一清楚係，如果政府有咁嘅要求，好多人一定爭住打咗針先，接種率一定升」。

林文健：打針應是市民自願行為

衞生防護中心總監林文健在疫情記者會上，被問及對陳肇始有關疫苗言論的回應時指，從公共衞生角度，鼓勵院舍長者、前線人員等高危群組接種，但認為打針應是市民自願的行為。他又指，歐、美的接種數據仍然收集中，需時了解疫苗對減低社區傳播的成效。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！