新聞路尚有一道窄縫，那麼通識教育呢？通識教育系應屆畢業生Jason（化名），高中已立志做通識老師。為補習學生編寫逾二百頁筆記，只求學生具批判思考。不過教育局宣佈「殺」通識，Jason認為「新冠名」科目與教育理想背道而馳，不願未來「揞住良心」，決心轉行，放棄夢想。

「我諗做其他嘢都冇教育咁大熱誠。」

Jason健談可親，談到通識時更是滔滔不絕。他為高中學生補習，笑稱補習是為幫補生活費，但其實每次上課都會費煞心思為學生準備教材，每星期編寫十多頁筆記，累計已有250多頁。每份補習筆記除了常見的通識歷年試卷外，亦加插了每星期的新聞，有時連法律條文，甚至法庭判辭都有，「教返法律上面相稱性係啲咩，有啲可能就牽涉到一啲道德上唔同角度。」他承認通識科甚少考道德，「但道德都係一個可以思考嘅角度，所以都係值得教。」

讀過筆記，觀一節課。他會根據學生的興趣及志向，再為他們度身訂做教材。「呢位同學本身就是讀理科，諗住大學揀返理科，所以通識都揀返啲相關嘅議題畀佢。」令他最欣慰是學生願意學習，對於社會議題關心多了、認識深了。「我諗做其他嘢都冇教育咁大熱誠。」

如此熱愛，因啟發Jason思考的正是通識科，「之前可能對社會時事都冇乜太留意，鍾意碌吓Facebook，甚至鍾意碌吓微博，可能見到一啲有趣嘅嘢就會好開心。」他說是通識科訓練他的批判思維能力，令他做到更合理，更多角度的判斷，「咁你先會睇到多少少事實嘅真相。」

明知山有虎 偏向虎山行

可是早於未入讀通教系前，他已有危機感，「一開始讀通識嘅時候，已經聽聞過有啲人想將佢轉做選修課。」眼見建制派傾向將國教、佔中等社會事件歸因於通識科，「好似喺一國兩制下，通識科冇咗都係遲早嘅事。」

即使有不祥的預感，但Jason當年甚是堅持。他文憑試成績甚佳，成績高於收生分數不少，坦言以他的分數可以有其他選擇，但他堅持報讀通教系。「我好記得當初入嚟，Professor有問我哋點解想讀通識科，我當時回答係想喺通識科仍有生存空間嘅時候盡量教好佢，畀學生學到嘢，學到嘅可能係思考能力上，批判思維上，或者可能係接觸到這個世界更加多不同的議題為主。」

通識變國教 決心轉行

訪問在一月完成，當時他說，尚有一點未崩壞的地方，自己應盡力讓更多學生具批判思考能力，讓他們未來在社會上發揮，「起碼成為社會一個有stake嘅持份者。」雖然那時教育局已宣佈大幅削減通識科課時及「改革」通識科，但他認為削減內容可以照教通識，影響不算太大。那一刻他最擔心留不住通識科的原因是社會放棄，不去關注通識科的發展，「呢個係最絕望嘅畫面，當大家放棄掙扎嘅時候已經完咗。」於是才希望藉訪問讓更多人關注通識科發展。

不過教育局推出國安教育指引及「新冠名」通識科課程大綱後，再聯絡Jason，他的心態已截然不同，「唔好再話係通識改名，唔好侮辱佢，係另一樣嘢，而家變成國民教育，某程度上係洗腦。」他沒想過改革來得如此徹底。現時Jason認為任教「新冠名」通識，與自己成為教師的初心相違背。

他坦言有「揞住良心」的念頭閃過，教幾年賺夠錢就移民，「但係如果教咗佢哋覺得同課程無關嘅嘢，會唔會係違反咗國民身份認同嘅學習成果？到時又俾人釘牌。」

等到學生考完文憑試之後，他就不會再招收補習學生，放棄教育夢，「冇啦，個夢冇咗啦，整好咗嘅筆記遲啲都冇機會用，咁⋯⋯整嚟畀自己睇為乜嘢？」此刻放棄也是堅持。

記者：陳萃屏

攝影：林幸泉

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