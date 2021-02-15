葵涌消防局一名53歲男消防隊目，初步確診武漢肺炎。但他發病後6日期間，仍到葵涌、青衣及青衣南3間分局上班播毒，連累逾20名同事被列為密切接觸者，在農曆新年期間要送入隔離營檢疫。而他發病後更只自行服用成藥，惟效用不大，待發病後10日才求診 。衞生防護中心總監林文健不建議市民自行成藥，即使病徵輕微，都應盡早求醫及檢測。

衞生署在疫情記者會披露，該名消防隊目疑無源頭染疫。他早於2月4日（年廿三）有呼吸道病徵，其間自行食成藥，但病徵持續，至14日（年初三）才去元朗博愛醫院急症室求醫，其後轉送屯門醫院。他本身住在元朗玻璃圍，病毒潛伏期間曾到同區的合益街市。

他2月10日早上才落更，即發病後6日仍上班，在病毒傳染期間（發病前2日起計）曾到青衣和青衣南消防局替更。與他同一隊的隊員和共用休息室的逾20名人士被列為密切接觸者，要即時送往隔離營檢疫。

對於該名染疫消防隊目自服成藥而遲遲未求醫，衞生署衞生防護中心總監林文健表示，不建議市民這樣做。他又指，市民若有不適及出現病徵，無論病徵有多輕微，都應求醫及檢測，尤其疫情期間，更不應延誤醫治。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，消防隊目一般在有事故時要出勤，目前未知該名染疫消防隊目有否參與封區。歐又表示，消防局其實都是高危染疫地方，過去都有其他消防局爆疫，因個案之間有機會共用休息室等，當局會小心跟進，並為葵涌消防局清潔，相關職員會檢測。

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