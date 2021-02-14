【本報訊】疫情下，沙田馬場昨舉行年初三賀歲賽，是開埠以來賀歲賽首次「閉門作賽」，馬場只招待預先訂座的出賽馬主及其親友入場，投注站亦關閉，只限電話及網上投注，11場賽事投注總額竟創今季新高，達18.43億元，不旺丁仍旺財。政府官員相隔一個馬季再次在馬場出現，昨日的錦標賽賀年盃由財政司長陳茂波頒獎，與前季相同。

往年賀歲賽馬場內有醒獅表演、敲銅鑼等節目，但今年統統取消；馬迷未能入場，只好留在家中看電視及網上直播賽馬。中午頭場開跑前，馬會主席陳南祿及行政總裁應家柏主持簡單的開幕儀式。馬會昨安排財神向入場的馬主及親友送上祝福，入場人士要檢測體溫及戴口罩，大門設有「安心出行」二維碼，但使用者寥寥可數。馬場內不少地方關閉，包括以往賀歲賽未開跑前已塞爆的公眾席，今年變得冷冷清清，當馬匹衝過終點時，只有為數不多的馬主吶喊，以往數以萬計的馬迷哄動場面不復見。

大利是未送出 撥入下周彩池

上年賀歲賽於1月27日舉行，當時正值疫潮初期，馬會只准預先訂座的公眾入場，並設上限，只有9,000多人入場；今年只限出賽馬主及親友入場，入場人數更只得609人，是歷年新低。去年連政府高官亦沒到場主持賀歲盃頒獎，今年則有財爺陳茂波到場，頒獎給勝出馬匹「美麗笑容」的馬主代表郭少明，亦是今季首有高官在馬場出現。

「閉門作賽」未有影響投注額，昨日11場賽事投注額達18.43億元，創今季及歷年同日新高。自從上季馬場不對外開放及投注站不設受注以來，賽馬投注額初期一度下跌，但隨着馬迷習慣只使用電話及網上投注後，投注額已止跌回升。昨日馬會動用多寶儲備，以農曆新年大賞作招徠，包括巨額彩金的三T，結果這封「大利是」未能送出，多寶撥入下周日（21日），馬會估計派彩達2,000萬元。

應家柏表示，現時仍未是時候放寬讓公眾進場觀賽的限制，但踏入牛年亦予馬會一個新開始，並指抱樂觀的心態迎接下半季賽事。應家柏日前亦陪同特首林鄭月娥參觀沙田馬場，林鄭前晚在個人fb專頁上載多張圖片，大讚馬會抗疫措施做得足，未知是否意味稍後會批准馬場重新對外開放。不過，網民對於林鄭沾馬會光有讚有彈，有網民表示「希望馬會唔好出現確診個案（林鄭到場），否則被圍封」；亦有網民指「連特首都撐場做show，馬場好快開得番咯！」