商務及經濟發展局局長邱騰華接受商台專訪時，形容全球疫情兩極化，香港處身於兩者之間，內地疫情管控非常好，不想有任何疫情惡化是來自香港，成為一個缺口，但他指特區政府與內地及外地商討通關的工作並無停止，視乎第四波疫情發展，決定是否有空間通關或重啟早前未實施已爆破的旅遊氣泡。

邱騰華稱，特區政府考慮引入互認的「通行卡」，透過加強病毒檢測及管理人群等，令一些大型展覽等經貿活動可在疫情下安全進行。

他指內地經濟在去年困難時間都有正增長，給了香港很大強心針及實質的雙邊利益，但全球經濟在下滑軌道當中，單靠大陸或個別地區能否逆轉全球經濟困難，仍有待觀察。

問到近期香港出現移民潮，邱騰華說不覺得香港人才流失，又指外商整體對香港短、中期前景仍有信心，覺得至今日仍留在香港，是一個合理的商業決定，而且很多外商都着重內地尤其是大灣區發展，利用香港作為區域總部或基地，將生意輻射到大灣區至內地，以及東南亞地區市場。

對於美方要求出口美國的香港製造商品要貼上「中國製造」標籤，他呼籲美國要「迷途知返」，批評從貿易原則來說，美國不但不尊重香港及其他世貿成員，而且違規，港方會據理力爭處理。

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