特區政府出招阻礙查冊，除咗影響到傳媒，學術界亦係苦主之一。有做選舉研究嘅浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛就呻，而家去查選民登記冊局限多多，唔畀影、唔畀抄、仲要俾人𥄫實。睇嚟真係要好似《射鵰》入面嘅黃蓉咁好記性先掂。

查冊過程不被信任

陳家洛今日喺香港民意研究計劃嘅記者會上，講到新聞自由嘅時候都大鬧政府收緊查冊安排，令選舉研究工作困難重重，難以客觀、有系統、完整做科學研究。佢話限制包括查冊目的只可以同選舉有關，查冊嗰陣要親身去之外，筆錄、攝影一律禁止，現場仲會有位政府人員企喺你背後睇實你，時限只有一個鐘，同時，用嚟查冊嗰套系統極之唔user friendly，稍為有啲系統嘅分析都做唔到，總之成個過程就係一種不信任嘅表現。

礙研種票及幽靈選民

結果陳家洛想寫篇關於登記冊內容嘅報告或者論文，譬如某個界別選民係咪真係存在、某啲選民係咪真係屬於某界別等，都可能因被指為「與選舉無關」而被追究刑事責任。陳家洛仲好嚴正咁要求政府檢討甚至修例，因為目前當局嘅做法導致學術界無可能獨立自主地做研究，強調喺世界各地威權統治下，種票同幽靈選民等課題，一向關乎選舉公正，保障公民查冊權利先係上策。

其實八方同事前排睇警察福利基金捐款紀錄都有類似遭遇，當時記者連電話都要交出兼且用錫紙、鋁箔包裝袋、再加個外賣食物保溫袋包實。至於研究選舉同選舉係咪有關呢啲係邏輯問題，對住呢個連抗疫都冇邏輯嘅特區政府講邏輯盞嘥氣。

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