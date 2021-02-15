在武漢肺炎下，消防處去年僅聘請到217名消防員和129名救護員，分別佔目標聘請人數的52.4%和51.8%。有消防工會指，消防處職位須一定體能要求，性質危險加上工時長，招聘並不容易，期望新一次職系架構檢討可改善待遇，同時把延長退休年齡安排擴展至長俸制人員，以紓緩人手短缺問題。

根據消防處資料，部門於2019年共聘請281名消防員（行動／海務）和183名救護員，分別佔目標聘請人數的73.4%和83.2%；惟2020年受武漢肺炎疫情影響，部門僅聘得217名消防員和129名救護員，僅分別佔目標聘請人數的52.4%和51.8%。

消防處成立「青少年發展團隊」吸引中學生及非華裔人士

消防處承認，近年整體申請人數下降，成功投考率亦維持在低水平，當中體能和模擬實際工作測驗部份成功通過的人數亦偏低。為改善情況，消防處於2019年5月成立「青少年發展團隊」，向專門服務中學及非華裔人士的機構提供職業介紹活動，介紹消防處各個職位的入職要求及投考程序。

消防處亦舉辦投考促進活動，包括語文班、體能訓練體驗日及面試工作坊等，吸引非華裔人士投考。自去年至今，消防處亦舉辦23次網上職業介紹講座，以至虛擬實境參觀消防處訓練場地。

消防處職工總會：不能因為招聘問題而「將貨就價」

消防處職工總會副主席聶元風表示，部門人手短缺問題一直存在，全因消防處職位須要達到體能等要求，「想做都未必人人做得到」；同時工作性質危險，工時又特別長，外界即使欲投考紀律部隊，也未必視消防員為首選職位。

他強調，不能因為招聘問題而「將貨就價」，降低取錄要求，否則會影響前線人員和市民的安全。他期望當局新一次職系架構檢討，可改善消防處職位的待遇，增加職位的吸引力。

他又提到，當局已延長2015年入職的公務員退休年齡，亦已開放讓2000至2015年入職者選擇延長退休年齡，期望當局可推行「第三部曲」，開放2000年6月1日前入職的長俸制人員選擇延長退休年齡，以紓緩人手短缺問題。

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