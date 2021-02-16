漁護署合約農林女助理去年3月駕駛友人私家車，甫離開屯門大興邨停車場便失控撞開出口柵欄，及後撞倒一名正過馬路的五旬男途人，最終撞上輕鐵列車方停下，最終男途人送院搶救不治。涉案女助理早前承認危險駕駛導致他人死亡罪，區域法院法官祈士偉今判刑指，被告事後出現重大精神創傷，屬求情因素，惟事件是因被告差劣的駕駛態度而起，最終判囚10個月兼停牌5年。

法官判刑時引述被告陳潔芳（48歲）的報告內容稱，醫生指她事後對死者鄧錦榮（55歲）一家感到極度悔疚。法官指出，本案未見加刑因素，例如被告不是因吸毒或飲酒而導致超速，亦不見被告故意及持續超速並罔顧乘客等情況。法官也有考慮若干求情因素，包括被告過往駕駛紀錄良好、及早認罪，以及對事件感到後悔和內疚等等。

法官認為，本案雖然是危險駕駛，但嚴重程度屬較低類別，又指死者案發時並非使用行人過路處過馬路，也沒有使用天橋。

法官又指，被告事後出現重大精神創傷，屬於求情因素，故此額外減刑3個月，判被告即時入獄10個月。不過，法官亦指事件乃因被告差劣的駕駛態度而起，判她停牌5年，並需在停牌最後3個月內參加駕駛改進課程。

案情指，被告與友人去年3月28日早上8時許，先後駕駛電單車及涉案私家車離開大興邨停車場。惟私家車未有等候停車場出入口柵欄打開，便已撞上柵欄，並繼續駛往大方街，撞倒在私家車前方經過的死者，最終撞上一列輕鐵列車後才停下。而被告友人駕駛電單車離開停車場後停下，並在私家車出事時避開。

死者送院搶救後，同日早上9時45分宣告死亡。被告亦獲送院檢查，她在警員查問下表示案發時「踩錯掣」，亦坦言能看見途人，但未能避開。

【案件編號：DCCC989/20】

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