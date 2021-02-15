【本報訊】昨日的性侵女童短片事件引起全城憤怒，關注婦女性暴力組織直指，性侵除對受害人帶來直接傷害外，若過程被拍攝下來，再放到網上廣泛流傳，更會為受害人帶來二次傷害，呼籲任何人發現有關短片應立即舉報，切勿保留或轉寄發放，避免當事人再受傷害。

學者：子女有異宜平和引導

關注婦女性暴力組織「風雨蘭」總幹事王秀容譴責性侵惡行，表示任何人保留或轉寄相關短片或相片，行徑如同「幫兇」，影響程度更加深遠。她估計，部份性罪犯除犯案時獲得快感，更會將過程拍攝上載到互聯網賺取金錢，這種行徑絕對不能容忍，故此市民發現相關資料，應要即時報警。

王秀容又指，片段中被侵犯女童疑是獨自外出被色魔有機可乘，建議家長平日要教導子女自我保護意識，不要輕易相信陌生人。

臨床心理學家葉妙妍亦關注受害女童的情緒變化，她指曾遭性侵幼童的行為可能與平日有異，可能出現失眠、發噩夢、無胃口、怕人及有退縮動作等狀況，或是無法專注學習，甚至對平日喜歡的事物都突然失去興趣等。

葉妙妍指，幼童遭侵犯後可能不敢告知家人求助，幼稚園會教導幼童如何保護自己，及遇事應告訴可信任的人；到小學階段，初小學生都能夠表達自己，家長若發現子女行為奇異，可嘗試以平和語氣引導小朋友講出發生甚麼事，避免小朋友緊張及擔心，誤以為是他們犯錯而不敢說出來。