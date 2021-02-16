武肺疫苗即將開打，政府今日（16日）與承辦社區疫苗接種中心的私營醫療機構及醫管局，講解接種計劃詳情。據悉，會上政府有提及部份社區疫苗接種中心最快2月底開始運作，但仍未有具體日期，全港的接種中心會分階段開始運作。優先接種群組包括60歲以上長者，容許最多2名照顧者陪同長者一起接種，即3人可一起接種。但會上未有提及科興疫苗接種安排。不過有專家指出，科興疫苗於長者的研究數據太少，接種科興疫苗後有效率隨時少於50%。

政府最初指農曆新年後開始武肺疫苗接種計劃，但後來因科興疫苗遲遲未提交完整資料，而德國BioNtech疫苗改為2月底才抵港，故延至3月初才開打疫苗。

據悉，政府今日與承辦社區接種中心的私營醫機構開會，講解接種安排。會議上主要提及德國BioNtech疫苗接種安排，未有提及科興疫苗。政府於會上提及部份社區接種中心最早本月底開始運作，但未有提及具體營運日期，估計要待確實疫苗來港日子才能作最後決定。全港約20個接種中心會分階段營運。

接種中心會為高危群組優先接種，包括60歲以上長者，可帶最多2名照顧者一起接種，其他優先群組包括的士司機、醫護人員、地盤工人等。

科興疫苗供私營診所

因應醫管局也會承辦7間社區疫苗接種中心，政府今日也向醫管局醫護人員講解運作詳情，會上政府也提及部份社區接種中心最快本月底開始營運，全港的接種中心部份會負責接種德國BioNtech疫苗，部份負責接種科興疫苗，而科興疫苗也可於私營診所接種，市民透過選擇接種場所，便可選擇想接種的疫苗種類。

有醫護估計，因科興疫苗由北京運抵港，而且只需像流感疫苗般冷藏於攝氏2至8度，運送流程較方便，所需運送時間較德國BioNtech短，有機會可安排兩隻疫苗一起接種。

消息人士指，德國BioNtech疫苗最快下周才抵港，抵港後政府需4至5日時間準備，若疫苗於下周初抵港，有望本月底接種，若疫苗於下周後期才抵港，則要三月初才可接種。若科興能較德國BioNtech更早抵港，政府也會先開始接種計劃。

科興疫苗的第三期研究數據，只涵蓋600多名60歲以上長者的數據，顯示他們接種疫苗的有效率為50.6%。

專家倡健康長者打BioNtech

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，因科興於長者的研究數據太少，加上長者身體免疫反應較低，接種科興疫苗後有效率隨時少於50%，故建議若60歲以上本身健康或長期病患屬穩定的長者，可接種有效率較高但副作用較多的德國BioNtech疫苗；但若長者身體太弱或長期病患不穩定，應接種副作用較少的科興疫苗或不接種疫苗。

崔俊明表示，科興60歲以上長者研究的數據太少，但若長者本身身體太弱或長期病患嚴重，也不適宜接種免疫反應較高的德國BioNtech疫苗，因擔心副作用高樣較高。他建議60歲以上長者，若本身身體健康良好，或即使有長期病患但情況穩定，可接種德國BioNtech疫苗；但若長者本身身體太太弱或長期病患不穩定，應接種科興疫苗或不接種任何疫苗。沒接種疫苗者如一些身體太弱，需長期臥床的長者，需靠身邊的人如院舍職員接種疫苗來減低感染風險。他建議政府可爭取引入國藥疫苗。

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