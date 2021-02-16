港鐵東鐵綫新訊號系統及新9卡車自本月6日投入服務後，連日來發生多次故障。《蘋果》獲悉，本月7日凌晨，有工程車曾於出車期間一晚出現至少19次「假衝燈」事故，即訊號系統顯示列車有衝燈情況，列車須緊急停下來，惟實際上列車能繼續前行。有專家認為上述情況是因車長未習慣新系統，不涉及安全問題。有前立法議員認為，東鐵綫新訊號系統接連發生多次故障令人擔憂，促港鐵盡快交代，並考慮相關備用方案，包括是否須轉回舊系統。

1晚至少19次「假衝燈」

《蘋果》獲悉，本月7日凌晨，一列工程車運送新列車的車廂來往港鐵何東樓車廠至到羅湖編組站時，該工程車一晚出現至少19次的「假衝燈」事故，即新系統發現列車衝燈，車長將工程車緊急停低（Emergency Brake），而實際列車沒有衝燈，可繼續前行。事後，港鐵額外出指引，要求車長拍攝其駕駛情況，以作證明。

因當晚事故頻生，令到原定要完成的軌道維修保養等工程不斷延誤，部份列車更要臨時改泊大圍車廠。據悉，假衝燈情況亦曾出現其他工程車。

新訊號系統啟用後 接連故障

自新訊號系統啟用後，東鐵綫接連發生故障，據悉，新、舊列車上訊號系統曾收不到行車訊號，因而改為限制手控的駕駛模式（RM mode)，由車長全權一駕駛，車速限制最高每小時22 公里，列車車速如同慢駛，引致服務受阻。列車亦曾多次未能準確埋站，即越位（overrun）的情況，列車未能接收開門訊號，以致遲數分鐘才能開門。

新訊號系統原定去年9月中啟用，惟因入錯綫等問題，最終延遲近5個月才正式啟用。港鐵事後公佈調查報告，提及已修改內部軟件程式及停用軟件程式等，強調經現場測試，確認已解決相關問題。然而，啟用後即頻生事故，首5日已發生至少3次列車須暫停服務，提早駛回車廠檢查。

張年生：假衝燈因車長未習慣新系統

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生回應《蘋果》查詢，據他了解，新系統的轉燈反應較舊系統快，而在人手駕駛模式時，車長誤以為系統衝燈，因而將列車停下，而實際上，該燈號屬下一部列車。他指，假衝燈情況源於車長未習慣新系統，認為港鐵可加強培訓，強調不涉及系統安全問題。他續說，每輛列車行駛時都有不同情況，需時不斷調整，當全部新列車投入服務，料約一年半後，新系統會變得穩定。

譚文豪：試行多時仍屢故障不理想

前立法會議員、公民黨譚文豪表示對新系統出現多次故障感擔憂，形容假衝燈的事件如同「狼來了」，「令到所有人（港鐵前線員工、乘客）都好緊張」。他稱，系統已試行多時，仍出現多次故障是不理想，即使有系統保護列車不會相撞，也不代表系統能存在「假衝燈」的問題，港鐵理應公開交代相關事故。他續說，如系統持續出現故障，甚至有機會導致人命傷亡，應考慮後備方案，包括是否需轉回舊系統，「一定有人孭鑊，咁孭鑊緊要啲，定係人命緊要啲？」

《蘋果》上周四已向港鐵、運輸署及機電署等部門查詢，正等待回覆。

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