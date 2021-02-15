【本報訊】昨日年初四大埔發生10歲女童猝死悲劇，母親乘警車尾隨救護車趕赴醫院途中，更禍不單行遇上交通意外亦告受傷。消息稱，猝死女童本身患有長期病，警方稍後會安排剖屍確認死因，女童父母在新正頭面對喪女之痛傷心不已。

事件中猝死的10歲女童，與家人居於大埔廣福邨廣義樓，據知她患有長期病，其姓劉母親（40歲）昨在交通意外中受傷需要送院。

事發昨日中午12時許，警方接報指廣福邨廣義樓一名10歲女童突然在家昏迷，家人大驚報警，救護員接報到場替女童急救並送院，當時女童父親登上救護車陪同女兒送往大埔那打素醫院搶救。女童母親則乘警車尾隨，趕往醫院。

患長期病 在家昏迷

當時救護車前行，警車隨後，去到大埔汀角路及南運路交界、近富亨邨十字路口時，警車與一輛Tesla電動車相撞，警車車頭嚴重損毀，泵把甩脫，安全氣袋彈出，Tesla左邊車身有碰撞痕迹。坐於警車上的女童母親受輕傷，警員頸部受傷，但她為趕往醫院了解女兒情況，在救護車到場前已經自行乘車趕往醫院。惟女童送院搶救後最終不治。警方指，女童昏迷後被送往大埔那打素醫院治理，其後證實死亡，死因有待驗屍後確定。

根據現行規定，消防處考慮到救護車廂空間及要照顧傷病者，甚至途中需要急救，救護人員會酌情決定是否容許親友陪同傷病者。一般情況，救護人員會容許一名親友陪同傷病者登上救護車，以免車廂太多人會影響救護員照顧傷病者，陪同傷病者送院人數須視乎實際情況而定。