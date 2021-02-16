稅務局女文書助理被指於2016年2月兩度在未獲授權下，進入稅務局中央電腦系統，查閱一對夫婦的資料，因而被控，案件今日開審。男事主供稱，曾委託內地朋友在內地向被告前夫追債200萬元，但辯方反指被告母女及親友和僱主多年來受男事主指使的收數佬以電話和信件滋擾。男事主否認牽涉其中，但同意後來遭被告入稟控告誹謗，最終要退還被告前夫用作抵押的支票方可和解。

案發後已遭停職的被告黃綺芳（55歲），被控兩項目的在於使自己或他人不誠實地獲益而取用電腦罪。控罪發生於2016年2月17日和2月19日，地點在灣仔稅務大樓。

被告女兒任職律師行及同幢律師樓均收到滋擾信

首名證人陳耀智供稱，2013年透過朋友介紹認識被告的前夫黎金雷，二人曾有平板電腦的生意往來。之後陳為黎的生意做融資，借出200萬元予黎，惟黎沒有還款。陳遂委託內地「朋友」向藏身內地的黎追數。

陳指從無向黎透露妻子巫佩雯的英文姓名和地址，但2016年卻接到黎傳來的WhatsApp ，約陳氏夫婦到他們所住地區飲咖啡。陳問黎如何得知兩人的資料，黎謂：「你唔記得我老婆喺邊度做嘢咩？」陳記起黎提過被告於稅局工作。其後陳向私隱專員公署投訴。

陳接受盤問時承認，自己曾註冊公司，個人資料可供查閱。陳又透露，曾入稟法院向黎追債，惟因黎身處內地無法派票。辯方指，黎雖透過親人先後向陳的公司存款近40萬還債，但被告母女其後仍受到陳指示的「收數佬」追債電話和信件，追債信甚至寄到被告女兒當時就讀的城大信箱、同學的信箱、男友和姨母寓所，後來甚至連女兒任職的律師行、同幢大廈的其他律師行也收到滋擾信。

辯方又稱，收數佬又試過致電被告，催促她還款予「阿智」，並稱「稅局同律師行都有人」，又扮客戶向律師行誣陷被告的女兒洩露資料，並將被告家人的資料放上網，又將相片製作成片段放上YouTube 。

事主承認曾因洗黑錢及依靠妓女為生坐牢

陳否認與被告遭滋擾一事有關，重申沒委託人向被告母女追債，又謂曾向內地受託追數朋友講明要用合法手段追數，反要求辯方不要將所有事情推到他身上。他又承認被告母女曾入稟告他誹謗，但他聲稱無辜，曾付律師費委託律師代為處理，惟不知道律師有否為他抗辯；及後因沒有錢打官司，最終只能將黎借錢時用以抵押的200萬元支票交還，換取與對方和解。

他又否認辯方指稱，曾由收數人冒認納稅人去信要求被告進入中央系統查閱個人資料，或趁被告離開座位時，利用她的枱頭電腦登入系統翻查資料，藉此陷害被告。

不過陳自認並非奉公守法之人，2011年曾因洗黑錢160萬元及依靠妓女為生罪名，坐監27個月。

總行政主任稱局方無人知道被告是否獲授權

當時在稅局負責電腦系統的高級管理經理王福元（譯音）作供時指，職員若要登入中央電腦系統工作，要先獲上司批准和授權。職員有自訂登入密碼，之後可保管密碼和使用系統。

王指，每次登入系統查閱時，版面會提醒使用者，系統只供獲授權人士使用，非法使用會有刑事責任。登入後，系統會記錄用戶賬號、登入日期和時間，以及提取或輸入資料的紀錄。

王及後翻查當日資料發現，以被告員工編號登入的賬號，曾經在2016年2月至3月期間，兩度提取兩名納稅人的個人稅務資料，包括身份證號碼、住址、婚姻狀況，個人及配偶的稅單、收入來源、薪金收入、股票物業財產等資料。

惟事發時任職稅局總行政主任的梁迅慈指出，她曾在2018年12月向警方表示，因事隔太久，故稅局無人知道被告或其他職員有否應要求或批准登入系統，翻查或修改兩名涉案納稅人的資料。她亦不知道被告的電腦有否因做特定任務，而被要求分享給他人使用。

【案件編號：ESCC2136/19】

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