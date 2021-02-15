本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情平穩，昨日（15日）多9宗確診，連續第3日再創第四波疫情以來新低，也是近3個月以來首次單位數確診；其中4宗是本地感染，3宗無源頭。至於本港初步確診則少於10宗，3宗無源頭。但衞生署指，源頭不明感染未清，反映社區仍有隱形播毒，尤其以往長假期後，疫情都會反彈，擔心今次的單位數確診並不持久。

其中1名無源頭確診的中環律師行65歲婦發病2日仍上班，發病3日更外出拜年，連累11人入隔離營檢疫過年；其居住的杏花邨26座亦須強制檢測。另1名無源頭確診的屯門V City一田A-1 Balencia 34歲男麵包師傅，發病當日仍上班，6名同事須入隔離營檢疫；其居住的天水圍天頌苑頌棋閣亦須強制檢測。

至於葵涌消防局一名53歲男消防隊目亦初步確診，但發病後6日期間，仍到葵涌、青衣及青衣南3間分局上班播毒，連累逾20名同事被列為密切接觸者，要送入隔離營檢疫過年。而他發病後更只自行服用成藥，惟效用不大，待發病後10日才求診。衞生署直言不建議市民自行服用成藥，即使病徵輕微，都應盡早求醫及檢測，以免延誤診治。

確診跌至單位數 衞生署：長假後或反彈

近日確診數字下降，昨日更去到個位數。衞生防護中心總監林文健指，未知目前狀況是否受到長假期所影響，不排除市民在農曆年間求診及檢測的意欲低而令數字下跌，擔心之後會有所反彈。他又指，希望市民在拜年期間都保持社交距離，以及減少不必要的見面。

林文健指，回顧過往幾波疫情，在長假期後都會有反彈，亦有機會出現新一波疫情，強調疫情有不穩定的情況，「疫情喺未『清零』情況下，大家要非常小心，特別係本地個案仍係有大部份係源頭不明，代表社區有隱性傳播鏈」。他呼籲，市民身體不舒服要立即求醫、做檢測。

對於目前的疫情會否符合年初七放寬防疫措施的標準，林文健指疫情仍未「清零」，故此仍要非常小心，又指目前本地個案仍有不少沒病徵，故此相信社區仍有隱性傳播，又指即使是一個患者都有可能成為超級傳播者而造成疫情反覆。林表示，要令各行業復業需要市民的配合，而放寬措施不可一蹴而就，會看看年初七之後的成效，再考慮下一步的措施。

湧往接受檢測的市民不斷增加，但確診數字連日回落，感染及傳染病專科醫生曾祈殷則認為，一兩日數字難以反映走勢，料要觀察多7天，才能判斷在大量沒接觸過病人的低風險人士接受檢測後，疫情是否不再反彈。

14工作場所已爆疫 僱員共用設施應戴罩

林文健表示，截至前天，過去兩星期錄得327宗個案，輸入個案佔12%，源頭不明個案佔本地個案30%左右。他表示，明天年初五，很多工作場所明天起恢復運作，市民在工作場所謹記要佩戴口罩，保持適當社交距離，避免聚餐。

他表示，至目前為止，防護中心曾跟進14宗涉及工作場所的大型爆發（超過10宗以上），小型爆發則更多。他指，僱員使用休息室、洗手間、會議室等公用設施時，可能會除口罩、用膳、傾偈，呼籲僱員應避免除口罩，保持1.5米距離。他又說，防護中心已更新不同場所的防疫指引，包括院舍、美容院、髮型屋等，呼籲僱員、僱主跟從。

普通科門診延長交樽時間

食肆、健身室及美容院等場所擬於初七重開，所有員工均須於14天內進行檢測，多個檢測站均大排長龍，食物及衞生局副局長徐德義指，相關人士可選擇於復業的前7天或後7天檢測，不需心急「一窩蜂」前往檢測點。

醫管局指，為方便市民交還病毒樣本樽，9間普通科門診將會由2月15日起延長收樽時間，會由上午9時至下午1時，及下午2至3時開放。

各區流動採樣站

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月16日起於杏花邨及天水圍天頌苑增設流動採樣站。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。假期後開放時間回復正常，全部由早上10時開放至晚上8時。

●黃竹坑體育館（至2月21日）

●黃大仙睦鄰街遊樂場（至2月18日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至2月18日）

●杏花邨26座空地（2月16至17日）

●天水圍天頌苑頌畫閣籃球場（2月16至17日）

●佐敦官涌體育館（至2月16日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月16日）

●尖沙嘴麼地道15至17號（至2月16日）

●荃灣沙嘴道遊樂場（至2月16日）

●將軍澳新都城1期平台網球場（至2月16日）

2.21至3.2值勤院舍工須再檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月15日16:35）

10,788宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

193宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多22人出院（9517、9647、9916、9981、10002、10055、10225、10418、10425、10464、10473、10496、10510、10512、10521、10554、10597、10601、10632、10713、10746、10752號個案）；

共10,207人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

348名確診者仍留醫；

21人危殆（1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、8323、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10643號個案）；

17人嚴重（6386、7021、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9858、9867、9998、10023、10083、10431、10503、10708號個案）；

其餘310人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

兩岸疫情 （截至2月15日10:00）

兩岸疫情最新情況：大陸新增9宗確診，當中包括1宗來自河北的本土感染，其餘8宗均為境外輸入病例，廣東4宗、天津1宗、上海1宗、河南1宗，以及陝西1宗；新增10宗無症狀感染，均為境外輸入。大陸累計確診病例89,772宗，死亡病例4,636宗。台灣共有937宗確診，9宗死亡個案。

外國疫情（截至2月15日07:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.08億，全球死亡人數逼近240萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,763萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過48.5萬。印度確診人數逼近1,090萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破983萬，死亡人數逼近24萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷。墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

●英國政府科學顧問指出，肆虐英國的變種武漢肺炎病毒致死率可能比之前的毒株高30%，傳染率則高70%。

●巴西證實兩宗英國變種毒株病例，可能是當地首兩宗英國變種毒株病例。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,630,443 (485,109)

印度 10,904,940 (155,642)

巴⻄ 9,834,513 (239,245)

英國 4,049,905 (117,386)

俄羅斯 4,026,506 (78,825)

法國 3,467,884 (80,961)

⻄班牙 3,056,035 (64,747)

意⼤利 2,721,879 (93,577)

⼟⽿其 2,586,183 (27,471)

德國 2,341,744 (65,016)

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