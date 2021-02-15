【本報訊】第四波疫情進一步回落，昨日新增武漢肺炎確診個案只有九宗，是三個月以來首度跌至單位數。但衞生防護中心警告，農曆新年期間不少市民有拜年聚會，假期結束復工後，疫情有機會反彈。昨新增的無源頭患者65歲律師行女文員就是拜年拜出禍，她年初一帶病到筲箕灣愛東邨拜年，連累11名親友被送進檢疫中心過節。

衞生防護中心公佈本港昨新增九宗確診，本地個案佔四宗，其中三宗源頭不明，初步確診亦少於10宗。上一次錄得單位數確診是去年11月18日。按照現時疫情發展，政府很大機會如期於年初七放寬食肆晚市堂食及容許部份行業復業。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，其中一宗源頭不明患者第10788號65歲女子，居住杏花邨第26座，在皇后大道中59-65號泛海大廈一律師行任文員，最後上班日為2月11日。她2月9日已出現病徵，翌日求醫，之後呈交樣本檢測，昨日確診。她年初一（12日）帶病到愛東邨愛平樓拜年，約11名親友列為密切接觸者須送往檢疫中心。

麵包師傅中招 六人檢疫

歐家榮表示，中心一直擔心跨家庭拜年活動會將病毒由一個家庭帶往另一家庭，患者在傳染期內拜年，在室內一起進食，因此有需要將11名參與者全部隔離，防止病毒擴散。

另一源頭不明患者是第10789號79歲婆婆，居紅磡家維邨家廉樓，該大廈已有三個單位染疫，屬不同樓層及座向，累計五人確診。患者無病徵，因大廈強檢，2月13日接受檢測而驗出陽性。婆婆亦曾在年三十到牛頭角彩頤居A座探親。

歐又表示，第三名源頭不明患者是第10781號34歲男子，住天水圍天頌苑頌棋閣，是屯門v city商場一田超市內Balencia麵包店的麵包師傅，2月13日最後上班，同日出現病徵，到天水圍醫院求醫後確診。麵包店需停業14日，六名員工需檢疫。患者工作期間有佩戴口罩及手套，食物不會有特別傳播風險，若顧客感擔心，可自行接受檢測。

衞生防護中心總監林文健提醒，疫情仍存在不穩定因素，包括農曆年期間市民求醫意欲不高，而近日不少新增個案沒有病徵，反映社區仍有隱形傳播鏈，一旦出現超級傳播者，足以令疫情反覆。根據過往數波疫情經驗，每當長假期後，疫情均會出現反彈。今日年初五不少市民復工，工作場所是群組感染渠道之一，去年至今共14宗涉及工作場所的大型群組爆發，主要涉及共用設施，例如休息室、茶水間及會議室，員工曾脫口罩進食或聊天等。

他呼籲市民復工後要避免聚餐，同事間保持1.5米社交距離，若要沐浴更衣，除口罩時亦不要與其他人傾談，要大家合作才能將疫情維持低水平。