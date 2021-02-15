【本報訊】除了興趣，儲值卡亦有實際工作需要，能否輕易買到一張太空卡可能影響一個城市的創意產業發展。無線商會副主席李勁華（Keith）稱，行業一般會買儲值卡測試軟件程式，例如他們早前製作一個類似例如「Pokémon Go」的遊戲，需要於全港不同地區同時測試，隨時用上20至30部電話。雖然商務及經濟發展局指制度不包括用作機器類型連接（M2M）的SIM卡，但Keith稱亦有部份認證服務需用到語音認證，舉例有賽馬遊戲，正是透過打電話向玩家描述虛擬賽馬賽事。

澳門實施後騙案照舊

他指現時公司每次會按客戶需要，即時到便利店買儲值卡測試，「用完就由得佢」。但若政策正式推出，手續將會變得繁複。月費計劃礙於合約通常要簽至少一年，缺乏彈性，可能令經營的平均成本上升。政府近年常言要大力推動創科發展，Keith表示對科技而言，越少規限可衍生的創意便越多，難保有一天業界有新的發明，需要大量語音電話卡測試，但如果政府就此劃限，便扼殺了行業的創意。

政策建議市民買「太空卡」須登記中、英文名、身份證及出生日期，個人資料私隱問題更引起關注。澳門2019年底實施電話號碼實名制，兩個月前便出現有電訊公司職員利用空殼公司及他人資料，登記近21萬張電話卡，部份更流入電話詐騙集團，與政府打擊的初心相違。