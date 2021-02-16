每年農曆正月廿六，都是觀音大開寶庫門的日子，不少善信均會親身到各區觀音廟「借庫」。惟在武漢肺炎疫情下，不少傳統活動、如上頭炷香等都被迫取消，而今年觀音開庫亦不例外，除東華三院轄下6所廟宇改為「網上借庫」外，華人廟宇委員會今午（16日）亦宣佈，其轄下大坑蓮花宮、紅磡觀音廟，將推出「代客借庫服務」，善信經電話預約後，廟方會預留借庫物品，並安排善信於開庫正日後親身到場借庫。

代客借庫 預約擇日領取借庫物品

今年觀音開庫正日為西曆3月8日，往年大坑蓮花宮及紅磡觀音廟均為市民借庫必到之處，廟外往往在開庫前已大排長龍。華廟會今午在社交媒體宣佈，在疫情下為減省排隊時間，以及避免人群聚集，該兩所廟宇決定提供代客借庫服務，善信由即日起至3月9日，可致電或以通訊軟件聯絡廟方，並預約於開庫日期後，即3月10日至3月26日領取借庫物品。

如疫情暫緩 善信仍可親身借庫

記者致電紅磡觀音廟預約時，對方指廟方擔心因疫情關係，未能於正月廿六正日舉辦開庫活動，故提前予善信預約在開庫正日後借庫；但如疫情暫緩、情況許可，善信仍可親身於正日到場。預約時需向廟方提供電話號碼及中文全名，記者於黃昏致電並成功預約後，獲安排借庫日子已排至3月16日，預約號碼為逾1,500、即已有過千人致電預約，廟方表示善信反應非常熱烈。

東華三院6所廟宇改推網上借庫

東華三院上周亦宣佈，轄下6所廟宇，包括山東街水月宮、上環列聖宮、油麻地天后廟、慈雲山觀音佛堂等，將改為網上舉行「觀音開庫」活動，善信可於2月12日至3月8日經網站預先登記，並於正日在東華三院Facebook觀看山東街水月宮直播借庫，屆時將由東華三院代表代善信借庫。

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