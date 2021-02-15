【本報訊】太古城誠品生活擅自取走「黃店」蛋糕舖「BYJ」寫有「淋病月娥」等字句的甜批事件，令店主大為不滿，有感雙方不適合繼續合作，協商後決定提早結束合約。昨日為該店最後一日營業，店方特別為客人即席繪畫蛋糕，有食客特意光顧支持。本報記者採訪期間，數名自稱誠品職員的人士多次上前阻止。

BYJ本月7日關店後，三件分別寫上「淋病月娥」、「仆街死」及印有警察開槍圖案的甜批被誠品職員擅自取走半小時，誠品其後向店主承認事件，但沒交代目的。BYJ前晚在facebook專頁發文，指昨日是太古誠品分店最後一日營業，下午二至八時即席為客人在甜點或蛋糕上繪畫客人指定的文字或圖案。

誠品職員阻記者採訪

店主Jay表示誠品擅取甜批一事令她覺得雙方不適合繼續合作，故與誠品協商後決定提早結束合約，形容是「和平解決」。她指昨日為客人寫上心聲，但因顧慮安全而「soft啲，寫鼓勵說話多啲」。Jay稱生意不錯，相信能賣清現存的甜點，「都冇話想要好高營業額，都係希望可以以藝術發聲」，又表示其觀塘店會繼續營業，將會物色地方開設新分店，「希望可以繼續整好味嘅甜品畀支持我地嘅市民啦」。

客人蘇小姐得悉該分店結業，特意前來購買四件迷你蛋糕，着店方自由發揮畫圖，要求「越黃越好」。店方為她繪上「香港加油」、「香港人企硬」、「願榮光歸香港」等。蘇小姐認為先前誠品擅取甜批一事對店方不公，「個蛋糕都無寫啲咩……點諗只係主觀問題啫」。

本報記者昨到場採訪時，數名自稱為誠品職員者多次上前阻止，稱為維持場內秩序，場地內的任何採訪、拍攝均需事先向誠品申請。記者稱已獲店主准許，惟對方只重複要求。其間有市民不滿，稱「𠵱家手提電話都拍得片㗎啦，攞嚟講！」記者其後收起攝錄機，只手持收音咪欲訪問店主亦遭阻止。記者詢問只手持收音咪如何妨擾秩序時，其中一人聲稱不會回答問題。記者嘗試致電誠品公關，則被轉駁至留言信箱。