【本報訊】政府下月推出疫苗接種計劃，在18區設立約20間社區疫苗接種中心，網媒「香港01」引述協助招聘人手的人員指，疫苗接種中心最快下月1日啟用，有營運商預計中心將營運六個月，須以兼職招聘數百位醫護人手，護士和藥劑師時薪可達300元，醫生時薪更達700元。受聘的醫護須接受網上培訓，了解疫苗資料，個人醫生及護士亦要學習處理嚴重過敏反應。

醫生時薪700元

協助招募公私營醫務人員的「百本醫護」職員向「香港01」表示，沙田源禾路體育館的疫苗接種中心料下月1日運作，是最早啟用的中心，其他中心啟用日期則未確定。

灣仔中心聘請的登記護士時薪預計為250元，註冊護士和藥劑師時薪為300元，醫生時薪可達700元。醫護人員須向接種者解釋疫苗種類、功效和副作用等，取得接種者「知情同意」後，完成注射及填寫記錄，並要觀察接種後有否併發症和副作用。

政府內部早前招募公務員負責疫苗中心的行政工作，參與的公務員將有額外職務津貼，最高級別的中心主任每小時津貼為93元，最低級別的清潔人員只有13元。每個疫苗中心約設15至20個注射站，需要AB兩條隊共計52人維持；每位參與計劃的公務員每周需工作至少44小時。以20間社區疫苗接種中心、運營六個月計算，政府共需向參與的公務員支付約4,249萬元額外津貼。