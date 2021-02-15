【本報訊】前日情人節南丫島發生偷龜案，島上一名俄羅斯男子飼養的四隻豹紋陸龜遭賊人偷去，生死未卜。主人指其中一隻兩呎長母龜「大非」剛產下40多隻龜蛋，他更買來孵化機孵出部份幼龜，希望可以盡快尋回愛龜，讓母子團聚。有爬蟲店指事主所養的豹紋陸龜甚為健康，價值可達20萬元。

剛產下45蛋 母子分離

被偷去愛龜的Eugene是來港定居七年的俄羅斯人，任職英語教師，住在南丫島大灣舊村。他指三年前與豹紋陸龜結緣，當時鄰居遷走，臨行前希望Eugene夫婦收養他們的豹紋陸龜，雖然當初沒太大興趣，但答應對方後便搜集資料了解陸龜習性，結果愛上養龜，除了四隻豹紋陸龜，還養了一隻盾臂龜。

Eugene為四隻豹紋陸龜改名「大非」、「小非」、「Kuzia」及「Chucha」，在花園搭建龜屋，「大非」體型最大，體長兩呎，重近10公斤。「大非」早前誕下45隻龜蛋，他購來孵化機並加裝暖燈，近日剛孵出15隻龜寶寶，另有30隻未孵化龜蛋。

Eugene憶述，前日早上起床後，發現四隻豹紋陸龜不知所終，只剩下一頭盾臂龜「Borka」，他連忙翻查閉路電視，發現前日凌晨2時43分及3時15分，分別有一名可疑人及一輛單車在寓所外出現，於是報警。警方暫列作盜竊案。

Eugene表示，大灣舊村毗鄰大街，面積較細，有可疑人士出入，左鄰右里必定知曉，最離奇是患膽生石的盾臂龜Borka未被偷，被偷的四隻豹紋陸龜全屬健康正常，懷疑賊人是熟人。

過去兩日，Eugene望着空空的龜屋十分傷感，呼籲賊人盡快交還，「他們是我的生活一部份，照顧他們已成了我的習慣，現在只剩下空蕩蕩的龜屋」。

兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，豹紋陸龜是近年熱門龜種，屬二級瀕危物種，飼養者需領有由漁護署發出的許可證才可合法飼養。不過，記者昨日致電通菜街部份爬蟲店查詢，職員竟指可購買後直接帶回家中，毋須領取任何牌照，反映他們不熟悉法例。現時通菜街和網上平台以售賣初生豹紋陸龜為主，價錢由700至1,000元，有東主指事主被偷的豹紋陸龜健康又大隻，售價可達20萬元。