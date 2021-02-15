港府上月起圍封多區進行強制檢測，少數族裔聚居的佐敦率先納入範圍，有份協助封區的消防處人員指，部份少數族裔閱讀中、英文有困難，未必即時接收到新聞資訊，幸好隊員中亦有少數族裔，大家同聲同氣，成功化解不少紛爭。現時消防處共有7名少數族裔人員，包括1名消防隊長、5名消防員和1名救護員，共佔整體人數約0.07%。

政府上月在佐敦進行首次大型圍封行動，本身是巴基斯坦裔的消防隊員簡華生（KHAN Mohammad-raza）憶述，當時現場有一名同是巴裔、但不諳中英語的街坊質問在場人員為何不讓他外出、為何要接受檢測等，又說要立即出外買煙；同事向他提供協助，他即時用烏都語解釋，順利「拆彈」解決紛爭，「語言共通，講嘢同聲同氣，說服力都勁啲。」

一同參與行動、同樣是巴裔的消防員簡澳沙瑪（MINHAS Mohammad-osama，沙瑪）亦指，當日同樣為憂心的街坊充當繙譯。另一位巴裔隊員穆偉健（MOHAMMAD Shakir，阿穆）坦言，部份少數族裔人士閱讀中、英文上均有困難，即使新聞有播出訊息也不明白內容，平日只靠烏都語與同鄉溝通，封區當日有女街坊以為會長期封區，擔心家中嬰兒奶粉用完。

阿穆指，行動當日正因為他們同聲同氣，居民即使有多不滿，經解釋後多樂意配合。他憶述去年12月，油麻地唐樓火警，他滅火後亦有即時安慰同屬少數族裔的傷者和家屬，了解事發經過，幫助隨後的火警調查。

首名英文應考成功 體能卻考3次才獲取錄

消防處於2015年起讓招考者可選擇使用英文應考能力傾向筆試，以鼓勵更多非華裔人士投考，阿穆正是首名以英文應考成功的消防員。他坦言因童年在巴基斯坦長大，在港就讀的學校亦以少數族裔為主，中文程度相對較低。正因消防處讓考生可選擇以英文應考筆試，體能才是他的真正難關，要應考到第三次才獲取錄。

本身是穆斯林的阿穆，需要平衡工作和信仰間的需要，為免影響自己和身邊同事的安全，每年伊斯蘭教齋戒月時，他個人在當值期間不作禁食，稍後才補回；祈禱亦在完成工作後補做。

齋戒祈禱收工後補

阿穆指，作為消防員，通常只在填寫地址和一般資料使用中文，他認為，少數族裔除操流利廣東話，一般懂得英文和烏都語，是他們的優勢。他建議非華裔人士若在普通中學教育文憑（GCSE）的中文科考獲B級或以上的成續，也可嘗試投考消防員。

華生則是受到阿穆的影響，於2018年成功投考消防員，因其宗教信仰、語言和背景與本地隊員不同，引起同事們的好奇。同樣信奉伊斯蘭教的華生平日進食清真食物，豬肉絕不沾口，局內同事了解後，會幫他留意食物有否豬肉或使用豬油，令他非常感動。

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