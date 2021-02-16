政府宣佈全港食肆年初七（18日）起可恢復晚市堂食，但須遵守一系列規定，包括登記顧客資料及員工定期檢測等。放寬晚市堂食對食肆而言似是好消息，但有餐廳拒絕強迫食客使用「安心出行」，改用紙筆登記，更稱日後若受政府無理巡查，會重新暫停晚市堂食，寧願損失生意也不願食客受到滋擾。

蕃茄仔：提供紙本表格登記個人資料

銅鑼灣食店「蕃茄仔」負責人Jacob表示，餐廳預計在初七恢復晚市堂食，會向食客提供紙本表格登記個人資料，以符合政府要求。他解釋，由於大部份市民對「安心出行」較為抗拒，所以餐廳決定「行多一步」，避免食客被強迫使用「安心出行」，但同時做好防疫，做到「真係安心嗰種安心」。

食肆要重開晚市堂食，員工更須定期接受病毒檢測。Jacob指，這項要求無從避免，餐廳要「硬食」，已經安排員工做檢測。他稱，雖然餐廳位處寫字樓區，但相信初七後生意會回升，保守估計可有2成增長。

若受針對巡查 寧停晚市堂食

餐廳由於屬於「黃店」之列，早前政府推出不同防疫措施時已經常受到針對，即使餐廳做法符合政府要求，仍遭受無理投訴，政府部門亦曾連番登門巡查。Jacob指，若初七後仍有類似情況，為保障食客不受滋擾，會考慮重新暫停晚市堂食。

他承認停開晚市會損失生意，但認為做法有必要，最重要的並非賺錢，「畢竟冇開（晚市堂食）都捱咗咁耐，最希望唔好影響到市民同客人」。

Joyful Dessert House：提供紙本登記冊 料餐廳難避滋擾

另一旺角甜品舖「黃店」Joyful Dessert House，亦將於初七恢復晚市堂食。負責人高太表示，晚市堂食是甜品店的主要生意來源，停晚市令生意只得平常的20%，實在沒有能力「企硬」，只能跟隨政府要求，換取重開晚市堂食。但她指，餐廳不打算強迫食客使用「安心出行」，會改用紙本登記冊，但強調餐廳沒有權力核實食客資料，例如檢查身份證等，由顧客自行提供資料。

高太稱，曾就新措施向食環署人員查詢，對方稱暫時署方就實際上如何執法仍未有定案。她預料，餐廳會因「黃店」之名受針對，「政府唔會放過我哋」；加上之前已有「藍絲」惡意投訴，餐廳難免再受滋擾，只能見步行步。

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