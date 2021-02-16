警方前年12月在沙田好運中心截查一名無業男子，聲稱在其背包內搜出內有鋼珠的氣槍及雷射筆。患有精神病的無業男被控管有攻擊性武器及管有仿製火器罪，案件今裁決，主任裁判官溫紹明裁定兩項罪名皆不成立。控方提醒溫官，需考慮公眾利益及安全，應依照《精神健康條例》索取精神醫生報告；惟溫官認為被告已脫罪，且曾遭扣押5個多月，故不接納控方建議。

控罪指被告諸啟邦（23歲）於前年12月10日在沙田好運中心三樓190號舖「環球匯款金融有限公司」外的公眾地方，攜有一支約21厘米長的氣槍，內有一個含14粒鋼珠的彈匣，以及一支可發出綠色光的黑色雷射筆。諸被控一項管有仿製火器罪及管有攻擊性武器罪。

官：控方專家僅靠二手資料臆測 或出現錯誤及偏差

被告自辯時稱帶同氣槍外出令他安心，而將14粒鋼珠放入彈匣增加氣槍重量，可令他更安心。署理主任裁判官溫紹明今裁決時稱，患上適應阻礙的被告曾於2016年嘗試自殺，需送院治理，曾聽到奇怪聲音，例如有人叫他自殺。儘管被告曾向醫護人員聲稱自己沒有幻聽，但被告如此做並不奇怪，不排除被告確有幻聽。

溫官續稱，以正常人而言，被告的說法不恰當，惟精神病患者有千千萬萬個正常人認為不合理的說法。控方雖傳召一名醫生反駁被告說法，但醫生沒有接觸被告，僅依靠二手資料臆測，可能出現錯誤及偏差。

溫官並不認為被告是精神紊亂，但相信被告於事發期間可能受到精神狀況影響，不排除被告的說法有可能是真，接納辯方就管有仿製火器的免責辯護說法，認為被告沒有違反社會安寧的意圖。

被告曾遭扣押5個多月 官認為既已脫罪不宜再度扣押

至於雷射筆，溫官續指示威者會在示威現場用雷射筆照向警方，但亦可用於照射建築物或其他用途。被告在商場外被捕，無證據指被告現身示威衝突現場或正前往示威衝突現場，更遑論香港當日某處出現示威或衝突場面。控方未能證明被告藏有雷射筆的唯一合理推斷是用作非法傷人，裁定被告脫罪。

控方在被告脫罪後提醒溫官，根據溫官判詞，考慮到公眾利益及安全，是否需要依照《精神健康條例》有關入院令的條文索取兩份精神醫生報告。控方強調這並非申請，僅是提醒溫官而已。

溫官稱，他並非裁定被告屬精神紊亂，僅是被告犯案時受到其精神狀況影響，且被告在本案中曾遭扣押5個多月，又曾在小欖精神病治療中心接受治療數天，相信其精神狀況已獲處理。溫官認為被告對法律的理解與控方有所不同，既沒必要亦不適合將已脫罪的被告再度還柙以索取精神醫生報告，令被告進一步失去自由。溫官最終沒有理會控方提醒。

【案件編號：STCC4438/19】

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