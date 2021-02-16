前年11月初市民發起多場反送中示威，有網民號召包圍葵涌警署，聲援聲稱被警員性侵、須向警署報到的中大女生吳傲雪。當日一名16歲男學生於現場附近被搜出身藏疑似汽油彈，被控兩項管有物品意圖損毀財產罪。案件今在西九龍裁判法院開審，被告男生供稱當時有陌生男子將一個背囊硬塞給他，其後男生打開背囊，發現內藏疑似汽油彈，隨即突然被一名便衣警從後箍頸制服。

現年17歲的楊姓男生被控於2019年11月6日在新葵芳花園好爵中心對開保管一個膠樽，內藏352毫升含有機混合物甲苯的無色液體、兩個空玻璃樽及一包簌新的毛巾。他另被控於同地管有一個鎚子、一包索帶及一罐噴漆。

陌生男強塞背囊聲稱用作遮背上標誌

警長譚建成供稱，案發時隸屬葵青重案組第二梯隊。他當日得悉有網民號召包圍葵涌警署，遂穿上便裝前往進行反罪案巡邏。他於下午4時20分到達好爵中心外，看見被告身穿黑衣、揹背囊及拿著長傘。譚指被告當時看手機，又不時四處張望，然後走向葵涌警署。

譚立即截停被告並出示委任證。被告掙扎欲逃走，又嘗試甩開譚的手。譚的同僚上前協助，最終成功制服被告，並帶被告進垃圾站內搜身。偵緝警員11253於被告的背囊內搜出涉案物品。被告及後被帶返警署調查。

裁判官施祖堯裁定案件表證成立，被告出庭自辯稱案發時16歲，當天放學回家後，得悉有網民號召包圍葵涌警署，聲援聲稱被警員性侵的中大學生吳傲雪，因她當天須往警署報到。被告攜銀包鑰匙等個人物品以及黑色長傘出門，並無揹背囊。被告預計記者會到場拍攝吳傲雪，故帶備長傘以協助吳遮擋記者鏡頭。

被告到達警署附近的垃圾站，但未見任何示威者。他拿出手機查看現場直播，突然有男人向被告謂：「兄弟，你件衫個logo都好揚吓，揹返個背囊遮住佢啦。」該男子隨即將一個背囊塞給被告，然後離去。

被告指該名男子年約30至40歲，當時蒙臉及身穿黑衣。被告自言事出突然，當時大腦一片空白，下意識接過背囊。被告補充，他當時身穿的黑衣背面印有頗大的英文字，首個字母狀似「M」。

否認擬燒警署 指會波及吳傲雪

被告續指涉案背囊很重，打開背囊發現涉案物品，遂立即拉上拉鍊，打算回家才處置該背囊。被告又解釋，現場有閉路電視，不欲被鏡頭拍到他於現場扔掉背囊。當被告欲前往港鐵站時，突然遭一名男子從後大力箍頸，被告下意識掙扎欲拉開距離。

被告指譚當時沒有表露身份或出示委任證，事後才得悉對方是警員，最終停止掙扎，並讓警員帶他進垃圾站搜身。被告於警誡下表示「我無嘢講」。

控方盤問被告時指出，他到達現場欲參與暴力抗爭；至於有陌生男子將袋硬塞給他的說法純屬虛構，他一早得悉譚是警員，意圖逃走才掙扎。被告一概否認，並謂：「如果我去燒警署，吳傲雪喺警署入面，咪會有危險，我點會咁做？」

【案件編號：WKCC1655/20】

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