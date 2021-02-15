今日係大年初五，八方祝大家開工大吉！牛年最緊要係乜？相信都係平安。一場反修例運動，至今有逾190位「手足」被監禁；唔少民主派近年亦因為民主自由發聲而被囚，農曆新年前後探訪過黃之鋒、周庭、梁天琦、黎智英、「快必」譚得志同傑斯嘅民主派人士都話，佢哋逆境中都積極面對，知道面對極權最緊要「頂住」；相信唔少港人都同八方一樣，新年願望都係希望各位手足早日重獲自由，期望再聚。

之鋒周庭情況OK 梁天琦明年1月刑滿

南區區議員袁嘉蔚早前探過因為包圍警總案被囚嘅前香港眾志秘書長黃之鋒同周庭，佢話兩人目前情況都OK，都算適應獄中生活，新年當然最希望兩人「平平安安、捱得住」，直言「我哋會等佢哋返嚟」。本民前前發言人梁天琦因為魚蛋革命暴動罪成判囚，獲梁稱為「2/3阿媽」嘅游月華早前亦探過天琦，指喺石壁監獄嘅天琦目前一切平安，預計明年1月19日就能重獲自由。

肥佬黎以讀書運動靈修面對逆境

被警方首次引用「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪控告，保釋被拒嘅壹傳媒創辦人黎智英一向鍾意閱讀，民主黨前主席何俊仁就話肥佬黎雖然失去行動自由，但內心好平靜，更積極利用現時處境讀書、運動同靈修，相信肥佬黎基於宗教信仰、對世界嘅理想以及經常思考嘅習慣，令佢即使身處逆境仍能積極面對。仁哥希望仲有自由嘅年輕人從肥佬黎身上獲得啟發，「要喺逆境中仍然生活得有意義，喺苦難中仍然活出光采」。

快必精神不俗 冀獄中練六嚿腹肌

叫過「黑警死全家」、「7.21唔見人」等口號而被控「發表煽動文字」罪嘅人民力量「快必」譚得志，至今未審先被囚超過150日，逢星期三都會去探快必嘅「慢必」陳志全透露快必精神幾好，相信要同呢個極權抗爭，香港人最緊要有「頂住」嘅積極精神。慢必透露快必曾經因為保釋上訴係咪成功心情有起落，但而家已預咗難以保釋，故此一心等候正式審訊，心情輕鬆不少，佢希望快必可以早日重獲自由，並如佢所願，喺獄中練成六嚿腹肌，市民亦可寫信畀快必分享逸事。

傑斯收到唔少書 籲關心其他在囚手足

網台主持傑斯涉及4項煽動罪，探過傑斯嘅社民連「長毛」梁國雄指，傑斯因為低血壓問題要留院觀察長達兩星期，透露傑斯希望香港人除咗關心佢之外，更要關心其他在囚手足，指傑斯已經收到唔少書，亦成功申請到有報紙睇。長毛個人最希望傑斯吉人天相。

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