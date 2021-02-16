政府宣佈後日（18日）起放寬晚市堂食，美容業等處所可復業，而酒吧等場所仍要繼續關閉。香港調酒師工會召開記者會，揚言酒吧已停業多時，惟從業員一直沒有得到仼何直接資助，揚言業界已岀現倒閉潮，逾20%受訪從業員已失業或須轉行。香港調酒師工會主席侯翠珊表示，自疫情開始，已停業長達188日，業界處於經營困難階段，促政府提供具針對性援助，包括盡快設立失業援助金，助業界渡過難關。

75%受訪從業員放無薪假 「有工返等於冇工返」

香港調酒師工會於本月15至20日訪問近60名酒吧從業員，逾20%受訪從業員已失業或須轉行，逾75%受訪者需放無薪假，當中近30%每周需放4日。香港調酒師工會主席侯翠珊表示，雖調查中顯示失業率不算太高，但即使有工作，也需放無薪假等，「好多會員即使有工返都等於冇工返。」

西餐廳持有酒牌可先行復業 工會斥不公

侯翠珊提到，現時好多業主將酒吧放盤，坦言倒閉潮將會岀現，中環有五分之一酒吧已落閘，「好多（僱主）冇心做，希望政府畀返錢收返酒牌。」她指出，酒吧復業永遠較餐廳遲一步，而部份西餐廳等持有酒牌，坦言對此感不公平，「（飲酒）行為冇變，只係牌照上嘅問題，其實政府唔應該禁晚市堂食。」

在酒吧工作4年的調酒師工會秘書陳小萍，其仼職的酒吧也不敵武肺的第三波疫情，去年10月已結業。她表示，政府提供資助只能幫補部份薪金，而租金難以支付，最終僱主決定結業。她坦言，現時仍待業，而業界處於困難經營階段，「我哋每個人都有自己屋企，唔通我哋唔洗開飯，屋企人唔洗開飯咩？」她批評，有酒吧因未能營業，轉而賣年花，卻仍被指不符合法例，「人哋冇得交租，要賣年花 ，結果你又話唔可以賣年花，叫人關舖，究竟政府係咪想香港人係新一年可以安安落落生活落去？」

食衞局局長陳肇始日前接受訪問時曾提及，或市民進入食肆等場所前需接種疫苗，被問到會否影響市民進入場所意欲，侯翠珊表示，如政府願意公開所有數據及相關的配套安排，增加透明度，市民或願意接種疫苗，「政府交代唔清楚，只拖完又拖，咁係一個等極都等唔到，同唔知打唔打到情況下，我問你打唔打呢隻疫苗？」

陳小萍補充，有疫苗獲港府豁免於醫學期刊刊登數據的條件，坦言難令市民安心，特別是疫苗成效、副作用，「如果（市民）掌握唔到（疫苗資料），你就強行所有人岀去邊度都要打疫苗，變相係強制市民打疫苗。」

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