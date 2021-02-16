前年反修例運動期間，8月18日民陣發起維園「流水式集會」。李柱銘、黎智英等九名泛民主派人士被控當天組織和參與非法遊行，今在西九龍裁判法院開審。案件觸目之處，包括縱橫法律界和政界半世紀的資深大律師李柱銘首成被告；更重要是《公安條例》下警方禁止和平遊行的權力連同上訴機制，首次全面遭到違憲挑戰，對日後行使集會自由隨時有深遠影響。

被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘、區諾軒。各人共同被控「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪，黎智英、李卓⼈、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘均不承認兩項控罪，其中李卓⼈稱不認罪後，呼「反對政治檢控」；而梁國雄則指「集會無罪，反對政治檢控」。

梁耀忠承認「明知而參與未經批准集結」罪，但否認「組織未經批准集結」；區諾軒則承認兩罪。

案件開審，李卓⼈、吳靄儀等部份被告坐在犯⼈欄內，何俊仁、梁耀忠、李柱銘及區諾軒則坐在犯人欄外。黎智英今早由囚⾞押解至法院。黎在開庭從囚室進入在犯⼈欄，向旁聽席點頭數次，黎的身旁有三名懲教⼈員，分隔黎與其他被告。有旁聽人士呼「頂住呀肥佬黎，其他人身體健康」。

年屆82歲的李柱銘是現今資歷最深的資深大律師，首次被控受審。他去年被拘控後，自言過往眼見青年人被捕被控，內心過意不去，如今成為被告，「我為我所作所為一啲冇後悔，我感覺到驕傲，終於有機會同一班優秀嘅香港年輕人繼續行我哋呢條民主路」。

控方案情指，民間人權陣線原擬在維園舉行集會，並由維園遊行至中環及在遮打道集會。警方只對維園集會發不反對通知書，反對後兩者，民陣上訴被公眾集會及遊行上訴委員會駁回。各被告明知如此，以「流水式集會」為掩飾，在8月18日當天帶領市民沿原定路線遊行至中環，在隊頭拉橫額和叫口號，以「煞停警黑亂港，落實五大訴求」為主題，交通嚴重受阻。

再戰《公安條例》

辯方提出違憲挑戰，包括把組織或參與和平集會遊行訂為罪行，是過度限制自由；警方禁止遊行的權力違憲，尤其當集會遊行目的是批評警方，警方涉利益衝突和有偏頗之嫌；同時質疑上訴委員會制度是否公平公正公開。

《公安條例》中警方反對集會遊行的權力，十多年前《公安條例》曾受挑戰，更由終審法院判決，本案被告梁國雄為當年敗訴的挑戰者之一。不過，當年爭議聚焦在警方酌情權太過廣泛，本案議題較廣闊全面，構成新挑戰。

上述法律議題也關乎另外幾宗泛民人士涉非法集會遊行的案件，包括前年8.31、10.1和10.20的未經批准集結案。本案獲安排先行審理，充當先例。

面對重大法律爭議，律政司申請委聘英國御用大律師出戰。高等法院批准申請，指案件牽涉保障和規管行使自由之間如何平衡，是「極為重要、困難和需小心處理的問題」，對日後行使集會自由有重大影響，「很大機會上訴至終審法院」。

聘英大狀掀風波

律政司本來委聘御用大律師David Perry，惟Perry接受委聘招致英國社會抨擊，連外相藍韜文都開腔批評。律政司上月公布，Perry對英國社會的壓力和豁免強制檢疫的安排表示關注，律政司決定換人。新主控人選為資深大律師余若海，他擅長憲法訴訟，最近助政府打贏蒙面法司法覆核。

余若海原定與代表黎智英的資深大律師余若薇上演「姊弟對決」，但余若薇日前接觸過感染新冠病毒的香港電台髮型師，須隔離檢疫，黎智英改由資深大律師蔡維邦代表。蔡今先為余若薇因需要隔離而缺席聆訊道歉，指余出營後將會儘快加入聆訊。另外，各被告均由資深大狀代表，包括戴啟思代表李卓人和何秀蘭、潘熙 代表梁國雄、何沛謙代表吳靄儀、夏博義代表梁耀忠、駱應淦代表何俊仁和李柱銘、彭耀鴻代表區諾軒。

本案為區域法院案件，主審法官胡雅文早前曾處理反修例示威案件，包括6.12暴動案。胡雅文亦是國安法指定法官。

【案件編號：DCCC536/20】

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