近日確診數字連日下降，昨日更只錄得9宗確診，連續第3日再創第四波疫情以來新低，但專家認為情況不代表疫情已回落。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台訪問，指農曆新年為個案數字下跌的一大因素。他指年初一時本港仍有9宗源頭不明個案，近日則急跌至1、2宗，但武漢肺炎潛伏期長，「唔可能咁快跌」，情況不尋常。

梁子超認為如當局未能盡快增加檢測量，疫情有機會反彈。他解釋指近日見到不少檢測中心都預約爆滿，因各行業如餐飲業等要準備復工，但有關人士不屬高危群組，不會從中檢出太多個案。反而因檢測中心爆滿，會令到有病徵的高危人士無法接受檢測，新年後上班時，或參與聚會時就會變相播毒，因此確診個案有機會反彈。

梁又提到檢測中心爆滿有機會構成交叉感染，他指雖然認同要求各行業員工先檢測後復工，但認為有關檢測安排在社區中心進行，有違一般安全原則。他認為當局應安排在有關工作場所進行檢測，如派員到工作場所派樽收樽等，令員工即使工作期間感到不適，都可以即時進行檢測。他提到部份個案潛伏期可以短至只有1日，14日一檢時間太長，政府應盡量便利員工隨時檢測。

何栢良料未來一周確診回升 批員工兩周一檢成效小

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良接受商台訪問時同樣指，現時個案數量下跌，只因新年假期期間檢測量下跌，加上有病徵人士會避免在新年求醫。但他留意到新年期間市面人流增多，病毒傳播會更活躍，估計未來一周個案數字會回升。

他又同意復業處所員工每2周進行一次檢測，可以找到感染者的成效較小。他建議員工有病徵及早做檢測，食肆更要確保員工時刻戴好口罩、保持環境通風，及分開傳菜和收枱的人手。

檢測中心承辦商指地方少致檢測量有限 促增加流動站

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶於同一節目表示，檢測中心未來數日的預約都已爆滿，但情況與檢測能力不足無關。他解釋指化驗的能力相當充足，負責檢測的人手數量亦足夠，但問題在於檢測中心位置有限，如部份規模較小的中心，只得5個採樣位，每日最盡都只能處理約2千個檢測。

黃利寶指已於較大地方的中心加設檢測位置，如馬鞍山的中心已由5個位加至10個位，採樣量由每日約2千個，增至3千多個。惟他認為未來部份體育場館需重開，政府亦未必有更大型的場地提供，增加流動檢測站會是解決現時中心爆滿更好、更快的方法。他舉例指黃大仙現時的流動採樣站，都可以做到每日約1,500個檢測取樣。

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