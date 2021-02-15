【本報訊】手機已成為現代人生活的必需品，八個數字背後有價有市。一組易記、「好意頭」的電話號碼組合，隨時價值過百萬元，吸引一批收藏家珍藏。惟港府上月底突然提出擬實施電話卡實名制，限制每人每間電訊商只可購買三張電話卡，頓時令一眾電話號碼收藏家叫苦連天。

現時市面有不少專售幸運電話號碼的公司，主要售賣一些特別組合，如蘊含「五條」88888、「ABAB」6868和「順蛇」12345等電話號碼。

七條「8」激罕

其中包含幸運數字的號碼叫價更高，如擁有七條「8」的靚組合，標價更可上千萬元。自2000年開始收藏電話號碼，現時手持百多個「靚冧巴」的收藏家Mike認為，比起花錢大手「入貨」，他更享受尋寶的樂趣。

Mike指自己從小對數字特別敏感，尤其鍾愛以90或91開首的早期電話號碼，認為特別有歷史的味道。他多年前曾為了一個90開首的號碼，尋遍全港不果，絕望之際在一次家庭聚會中，碰見曾在電訊商工作的親戚，於是硬着頭皮要求對方幫忙，自此二人變得相熟。事隔多年，號碼仍在，但親戚已移民走遠。但「見冧巴如見人」，透過找尋不同號碼，與不同人交流，Mike指這正正是收藏價值所在。

不過，政府上月底宣佈擬引入電話卡實名登記制度，每名用戶，即使公司或企業用戶亦只可向每間電訊商登記不多於三張儲值卡。消息一出，Mike形容電話號碼收藏群組引起哄動，「講咗好多唔出得街嘅說話」。他指現時本港有約數百名活躍的電話號碼收藏家，大部份對政策抱有懷疑，主要認為未能達到撲滅罪行的目的，卻非常擾民。他以墨西哥2009年推行電話卡實名制為例，指政策實行後反而助長黑市電話卡買賣，勒索電話不跌反升，最後只實行三年便取消政策。

現時大部份電話號碼收藏家是用儲值卡「養號碼」，一個號碼平均每月只需約9元。一旦實施實名制，便要將多個號碼「上台」轉做月費計劃，每個號碼動輒要花上數十元，收藏成本勢增加十多倍。雖然當局指香港有逾30間電訊商，最多可登記90張以上，但對收藏家如Mike而言數量仍是不足，加上每間電訊商的充值制度不同，令他十分擔心。

Mike指曾混淆不同電訊商的充值制度，令一組收藏多年的心愛號碼因逾期充值被電訊商回收，最後電訊商開價16萬元才讓他買回號碼。Mike苦笑指不想重蹈覆轍，近日已打算割愛「清倉」，以成本價在網上出售收藏。