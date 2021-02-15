大年初二車公誕，鄉議局主席劉業強按傳統到車公廟為香港祈福和求籤。劉業強為香港求得第 45 籤中籤，籤文為「下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」。劉業強接受傳媒訪問時即場「解籤」，指意思像捉棋一樣，現時香港面對大問題，民間疾苦、生意難做，不少人失業，政府每行一步棋都重要，強調若不果斷、「行唔啱棋」，問題就會很大，火亦會越燒越大，認為籤文籲政府施政要果斷、精準和及時。劉業強的解說，集中於政府抗疫及不景氣，未免大過睇小被網民稱為「天界第一KOL」車公的視野。

面對香港大敗局，大家不妨睇吓大敗局開始之前一年，車公給予林鄭上任後的警告，當年求得21號籤，籤文為「頃畝之田歲月深，祖宗創積到於今；勸君勿論多和少，寸土原來一寸金」。車公叫大家不要胡亂敗壞祖宗積下的田產，即使小小一塊地，背後也是長年累月苦心經營，才能有今天。結果？林鄭當然當耳邊風，一於大搞其政治工程，借陳同佳案包裝送中修例，將香港推入萬劫不復之地。到了2019年，劉業強求得的中籤，一樣是講耕田，「石田為業喜非常，畫餅將來未見香；怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸」。一面在石地上強行耕田，一面畫餅充飢，石地耕田意思好清楚：「夾硬嚟冇好結果」。到了2020年求得第92號籤，籤文為:「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱」。重點在一個「公道」的公字。結果三次都唔聽，到了今年，車公將說話講白了，大家唔好再扮聽唔到。

鎮壓非解決問題是積薪厝火

簽文重點在「積薪厝火」，是指局勢一觸即發，火種同柴薪放埋一齊，柴越積越多，大火危機人人皆見，只是有人執迷不悟。「積薪厝火」下一句是「其焰立見」，來自明末張岱《越絕詩小序》，典故是漢書《賈誼傳》，簡而言之，就係問題不單冇解決，而且危機越積越大，到了危險地步，人人皆見。這是關乎封區檢疫嗎？恐怕不是吧！相信是解籖者迴避政治而矣。

由2014年雙普選爭議引發佔中運動起，政權一直相信以高壓方式可以解決，從來沒有疏導過年輕人對政治現狀的不滿，遑論進行改革。到2016旺角騷亂，再一次顯示了政治危機，但政權仍未醒覺，重判梁天琦等人入獄，以為就可以壓下去。到2019年6月9日百萬人上街，仍然認為可以硬去，不理憤怒民意，到香港出現街頭暴力抗爭時，也相信只要加大鎮壓力度。2020年7月打後，以為借國安法肅清所有反對派，就可以回復正常，做回國際金融中心，鎮壓真的可以解決政治問題嗎？還是只不過是「積薪厝火」，等待下一次「大火」再臨？

香港1967暴動，港府是以武力鎮壓，但最後，其實是以政治手段，包括大規模政治丶行政丶社會改革去解決矛盾，帶領香港進入黃金廿年！

劉細良

時事評論員