「與天鬥，其樂無窮，與人鬥，其樂無窮。」 這是以「鬥」為樂的已故中共領導人毛澤東的名句。但如今香港一場防疫抗疫戰，儼如時光倒流一甲子，正展現其鬥爭邏輯。

毛澤東在1957年2月發表《關於正確處理人民內部矛盾的問題》，將矛盾的層次分為人民內部矛盾及敵我矛盾，簡言之就是以「團結」為名，分化為實，抽出最多的「敵人」批鬥。毛認為，人民內部矛盾是可以解決的，因為矛盾點是在於「人民利益根本一致的基礎」，而敵我矛盾所指就是當年被其稱為的「反革命」勢力，例如資產階級、「反黨分子」等等，屬不可調和的。

就挑起敵我矛盾而言，從基於政治考量的限聚令執法、邊境處理手法等措施可見一斑。明顯，現時警方在限聚令告票處理上，政治立場先行，建制、保皇團體多次組織抗議行動，例如前往英、美領事館，甚至政府總部，一律「闊佬懶理」，不發告票，沿途更派人護送。反之，關於聲援抗爭者、抗議政府防疫政策等，不論人數多寡，甚至只得一人，皆發告票，每人「盛惠」5,000元。即使選擇性執法存在已久，但限聚令作為「緊急法」的一部份，已成政府激化鬥爭、撲殺異見聲音的上好手段。

再加上政府一直以中國「小區清零」、家庭團聚、商務來往等多重口實，對中國邊境中門大開，更設回港易等豁免檢疫；另一邊廂，卻在張建宗一聲令下，頻頻封區「突襲」，違者一律定額罰款，甚至要負上刑責。這種以中共馬首是瞻的處事方式，明顯是進一步壓制香港人的自由，以政治先行，及視香港市民為公敵之舉。

至於人民內部矛盾，毛澤東聲言是能用「民主、批評的方法」解決，同時不能使用「強制、壓服的方法」，如今港府是更上層樓，同樣以高壓手段處理。先是涉嫌牽頭帶動種族歧視，認為聚居佐敦、油麻地一帶少數族裔人士是「播毒源頭」。事實上，政府防疫的宣傳以中英雙語為主，不少少數族裔人士根本無法得知，甚至去哪裏做強制檢測，也是鄉里告知，可見政府是諉過於人之外，激起本地人對少數族裔人士的歧見，這豈不是鬥爭策略升級？

復課條件分化老師家長

另一方面，農曆年假後教育局宣佈學校有條件復課，而若學校教職員全體進行檢測者，即可全面恢復半日的面授課程。此等分化老師及家長的手段，也許只有香港政府能夠想出來。試想面授課程停擺已久，有哪位家長不想子女能夠早日上學，見見朋友、師長？恰恰教育局賦予這個「自由度」給學校，而非如其他行業般進行定期強制檢測，是「司馬昭之心，路人皆見」。這貌似以學校為本的策略，實是抽出不願配合檢測的老師，以「一個累全校」的形式分化師長，一如廠商會中學校長麥耀光日前所言，「當局（由學校自行決定檢測）其實形同威脅，把道德責任拋給學校」而已。如此分化手段，不是挑動矛盾是甚麼？

近日「留島不留人」之說甚囂塵上，縱然一眾親共人士認為是一派胡言，但從2020至今的極端防疫策略足見，香港政府是刻意利用緊急法的特權，甚至是樂於把數十年前的鬥爭模式抄襲過來，利用分化、矛盾的老舊手段，把危急存亡、積薪歷火的香港推向真正的懸崖邊。

顧書維

自由撰稿人