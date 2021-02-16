港府早前向立法會提交《2020年入境（修訂）條例草案》，擬加快免遣返聲請審核程序，大律師公會就草案第3條發出意見書，指該例賦權保安局禁止港人出境，擔心權力遭受濫用。保安局日前出稿澄清，強調草案不會對香港居民出入境自由有任何影響，並批評公會引起不必要誤解。

大律師公會今日（16日）晚上再發出聲明，建議進一步收窄草案中局方的權力，列明只在針對入境航班、而非離境航班的情況時，才有權禁止該人登上運輸工具。

公會建議修訂草案 明確規定只可針對入境航班

當局於《2020年入境（修訂）條例草案》擬加入新訂的第6A條，賦權保安局局長訂立規例，以向入境處處長提供飛機上乘客及機組人員資料，並容許其指示飛機禁止運載某乘客或乘組人員。

其後保安局澄清，有關權力只涉及入境乘客及機組人員，以防範免遣返聲請人抵港，故不會影響港人出入境自由。大律師公會今晚（16日）再發聲明指，為確實反映立法原意，以及該例有限的擬適用範圍，建議應再修訂草案第3條，以明確規定局長只可在針對入境航班，而非離境航班的情況時，才有權禁止該人登上運輸工具，並就相關規例範圍作出更清晰的指引。

大律師公會又認為，草案的主體法例亦應進一步說明，有關權力不會對香港居民、以及有權進入並留港人士的權利造成任何影響。

批政府建議修訂形同授權其「明顯不受限制的權力」

大律師公會上周就草案提交意見書，指出修訂將授權局方禁止任何人離開香港，但卻未有解釋允許其行使權力的理由，形容如同授權其「明顯不受限制的權力」，情況令人感到不安。

保安局日前則發聲明澄清，指出擬議預報系統的目的，是要求來港而非離港的航機提供乘客資料，強調會確保系統運作符合《基本法》和《香港人權法案》。

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