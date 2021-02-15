牛年開篇，恭祝《蘋果》讀者、作者新一年吉祥如意、身心健康。

牛年伊始，眼見香港、中國、美國政權大耍威風，盡顯權力的傲慢，不期然想到權力的牛在牛年可以犇多遠？1970年代，美國曾把權力的傲慢作為一種精神疾病研究，與當年的民權運動相呼應。40多年過去，權力精神病的病症隨着武漢肺炎肆虐而惡化，人民想維護身心健康，殊為不易。

壓迫性體制具排他性和標籤化

牛，其動物形象是吃苦耐勞，但在中國北方方言則用以形容厲害或囂張，類似粵語的巴閉，借用來形容權力的傲慢，也應牛年之景。實際上，現時各地政權的濫權行為，更符合1970年代美國學術界、醫學界提出的權力精神病的病症。其中，紐約州立大學教授薩斯（Thomas Szasz）在其名著《意識形態及精神異常》（Ideology and insanity）中指出，統治者往往以支持或反對自己的主張劃分敵我，形成排他性的壓迫結構；壓迫的體制本質是一種以精神虐待別人的精神變態，它不理別人有甚麼意見，等到別人忍無可忍而開罵或抗議時，就透過標籤別人而佔到惡人先告狀的便宜，享受虐他的樂趣與好處。

自武漢肺炎爆發以來，林鄭政府的防疫抗疫措施，符合薩斯所開列的權力精神病病症的不勝枚舉。從拒絕醫護要求封關防疫，到勞民傷財的社區普查、突襲式封區，再到強制市民嘟「安心出行」碼，讓市民受夠了權力的傲慢。限聚令的選擇性執行，更凸顯壓迫性體制所具有的排他性和標籤化。警務處長鄧炳強一句「作為警察更加需要知法犯法」的口誤，豈不是權力精神病的潛意識表現？

1970年代美國研究權力精神病權威之一、親身參與民權運動的精神分析師史坦納（Claude Steiner）曾指出，權力的傲慢與精神的迫害是一種虐他式的心理疾病，並出現在社會及政治控制的方式中，結果會造成人們對政治及社會的疏離，對現狀不得不忍耐接受。這豈不是對林鄭政府行為的直觀描述和目的的深刻探究？

中國難脫隱瞞疫情致肆虐之責

當然，林鄭政府背靠的中國政府，在抗擊武漢肺炎時所表現出來的權力更是牛氣衝天，封區封城不在話下，連世衞都被它當作表揚自己抗疫成效的佈景板。中國一面聲稱世衞是國際衞生領域的多邊權威機構，「不是想來就來、說走就走的遊樂場」，以此指摘美國未聽世衞號令，另一方面，就算同意世衞專家踏足武漢，仍只許就溯源問題「交流合作」而「並非調查」。

但世衞專家組成員班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）昨日接受美國CNN訪問時表示，有迹象顯示2019年12月武漢市疫情範圍比先前所想更廣泛，傳播時間也可能更早。中國迄今難脫隱瞞疫情、以致武漢肺炎肆虐全球之責。

令人遺憾的是，權力的傲慢不只出現在中國、香港這樣的威權國家和地區，也出現在美國這樣的民主國家。美國疫情失控，特朗普政府難辭其咎，也自食其果。若非受累武肺疫情，在閃亮的經濟成就照耀下，特朗普的連任之路豈有障礙？

但是，在特朗普卸任後，民主黨發起的二度彈劾，仍在中國牛年到來後以失敗告終。這展現的是狙擊特朗普捲土重來的政治企圖，也是一種權力的傲慢的展現，對美國彌補社會撕裂、抗擊武漢肺炎、遏止中國搶奪國際秩序領導權何益之有？一旦權力的牛狂犇，必然與人民的利益背道而馳。或許，民主與專制的分別，最終將表現在誰能更快更有效地勒住狂犇的權力牛，更快更有效地正視、防治權力傲慢的精神病。

李平

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