呂智恆絕對不是一個政治明星，知名度不高，但他是真正的行動者，過去多年參與過很多被指為「好黐線」的行動，例如是在羅湖橋宣讀《零八憲章》後被大陸公安抓走，反送中期間又在日本G20峯會期間跳海示威。
一個如此拚命的人卻不受公眾關注，呂智恆很清楚原因：「因為我唔習慣宣傳自己」。去年參加民主派初選，他也不是為了一己的利益，而是希望透過選舉宣揚自己的理念。
呂智恆說，絕不後悔過去所做的一切，反而只會怪自己做得不夠多。如果可以時光倒流，呂智恆最想和自己說一句話：「唔好錯過梁天琦，一定要盡力幫佢助選」。
直播連結
影片重溫
Ep10 眾志解散 但教育議題不可放棄 鄭家朗：幾辛苦都要做
Ep13 陳虹秀：試過留喺屋企睇直播，結果都係坐立不安要去前線
Ep14 從前線走入體制 教協總幹事沈偉男還是那個社運青年嗎？
Ep15 法治崩壞之下 律師還能做甚麼──專訪法政匯思李安然
Ep16 回首反送中 新任民陣召集人陳皓桓：我知自己雙手沾滿鮮血
Ep17 考過警察終入政界 林卓廷：早已認清中共，預咗坐監受酷刑
Ep18 新書記錄反送中歷史 馬嶽：叫人認命是沒有反抗精神的說法
Ep21 羅健熙：我會在香港留到最後，就算唔夠打，至少都要一路煩住你
Ep22 沙田區議員李志宏：民政處不斷打壓民選議會，連民生議題都不放過
Ep23 開餐廳順便實踐勞工政策 譚文豪：困境下更要尋找不同出路
EP24 民政打壓下區議員寸步難行 林兆彬：僅餘功能是以身份協助手足
EP25 不忍他人受苦 劉頴匡：如果要有人送中，我唔介意嗰個係我
EP26 首名DQ區議員 洪駿軒：我唔捨得翠屏 終於明移民係咩感受
-----------------------------
《蘋果》英文版免費試睇：了解更多
英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！