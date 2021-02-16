雖然疫情之下，今個農曆年冇乜地方好去，但係比起身在獄中嘅抗爭者，大家總算有多啲啲嘅自由。因為去年6.21包圍警總案被判監嘅前香港眾志成員周庭，喺獄中只能靠睇書、聽收音機、睇信嚟解悶。好彩今日終於傳嚟好消息，就係周庭有望6月出返嚟。

周庭嘅社交網站專頁admin今日出post話，新年期間有朋友探過周庭兼同佢拜年，周庭講起近排嘅生活，就係啱啱睇完《挪威的森林》，遲啲就打算再睇村上春樹同埋東野圭吾嘅書。

講到獄中生活時，周庭答謝大家關心之餘話：「坐監期間，精神和身體狀況都吃不消。希望6月出冊後可以暫時休息，休養身體。希望可以有休息空間。」言語間透露咗佢有機會喺6月出返嚟。話就話6月距離而家只有4個月，但係獄中嘅日子並唔易過，尤其是周庭喺今年初先至被送去用嚟監禁甲級犯嘅大欖女懲教所，只能夠寄望佢可以頂住呀。

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