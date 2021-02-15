【本報訊】武漢肺炎持續， 大廈喉管疑為播毒元兇之一。房協斥資2,000萬元，去年底起為健康村一期及祖堯邨共300個單位改裝W形聚水器，住戶洗澡時可同時為淋浴間及地台的喉管注水，避免住戶因忘記為喉管注水而產生風險，房協將陸續為其餘約一萬個出租屋邨改裝相關設施，並為轄下屋邨和商場的升降機引入免觸式按鈕，居民可隔空㩒𨋢，減少接觸公用設施。

莫太一家四口在荔景祖堯邨住了四年，她指過往沒有為U形管注水，惟自去年青衣長康邨發生懷疑單位廁所喉管播毒事件，她即開始每周為廁所U形喉管注入清水或漂白水，惟有時會忘記注水。房協去年底為其單位洗手間的U形管改裝為W形管後，她便毋須再擔心忘記注水問題。

升降機加感應器 隔空㩒𨋢

房協指祖堯邨洗手間分為淋浴間和地台，分別接駁兩條U形水管，其中接駁地台的U形管，若住戶不是經常洗地，喉管有可能乾涸，需要定期注水。

新安裝的W形聚水器取代兩個U形管，只要住戶洗澡，即能同時為淋浴間和地台喉管注水。W形管亦可連接洗手盆和鋅盆，每當居民用水，水就能自動流向地台的W形管，確保聚水器長期有水。

房協指，首階段為健康村一期和祖堯邨共300個單位進行改裝W形聚水器工程上月已完成，未來會陸續為餘下約一萬個單位改裝。日後落成的出租屋邨將改用W形管，包括即將入伙的明華大廈第一期重建單位，以加強防疫能力。

另外，為減少居民觸摸公用設施，房協已在所有屋邨和長者房屋的大廈閘門加裝八達通或智能卡系統，取代用手按密碼，涉約110多幢大廈；亦預計今年內會為全部屋邨、共約230多部升降機加裝感應器，居民可隔空㩒𨋢，其中紅磡家維邨已安裝，今季會推展至觀塘花園大廈、乙明邨及明華大廈第一期，各項工程共涉款約2,000萬元。