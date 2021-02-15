武漢肺炎持續，不時發生喉管「播毒」疑雲。房協斥資2,000萬元，去年底起為健康村一期及祖堯邨共300個單位，改裝W形聚水器，住戶只要沖涼就可同時為淋浴間及地台的喉管注水。房協將陸續推展至技術上可行的出租屋邨，涉約1萬個單位；並為轄下屋邨和商場引入「免觸式」按鈕，居民可「隔空撳𨋢」，減少接觸公用設施。

房協助祖堯邨住戶將U形喉管改裝成W形喉管

莫太一家四口在荔景祖堯邨住了4年，莫太指，過往沒有為U形管注水，惟自去年青衣長康邨發生廁所喉管「播毒」疑雲，她就開始每周為廁所U形管注入清水或漂白水。她說，回到家中始終會除下口罩，故尤其在意家中衞生，但有時會忘記注水入U形管，而去年底房協為她的單位洗手間的U形管，改裝為W形管，就不必再定期注水，她認為這較為安心亦更方便。

房協指，祖堯邨的洗手間分為淋浴間和地台部份，分別接駁兩條U形水管，其中接駁地台的U形管，若住戶不是經常洗地，則有機會乾涸，需要定期注水。新安裝的W形聚水器，是取代兩個U形管，只要住戶洗澡，就能同時為淋浴間和地台的喉管注水。W形管亦可連接洗手盆和鋅盆，每當居民用水，水就能自動流向地台的W形管，確保聚水器長期有水。

首階段1月竣工 餘下約1萬個單位將陸續改裝

房協指，現有的出租屋邨均以U形管作為隔氣設備，去年11月起為轄下單位的廁所和廚房地台改裝W形管，首階段為健康村一期和祖堯邨共300個單位，今年1月已完成工程。轄下屋邨有約1萬個技術上可行的單位，將陸續改裝W形管。另有約2萬個單位則沒有需要改裝現有喉管。房協說，日後落成的出租屋邨，將改用W形管，包括即將入伙的明華大廈第一期的重建單位，以加強防疫能力。

另外，為減少居民觸摸公用設施，房協已在所有屋邨和長者房屋的大廈閘門，加裝八達通或智能卡系統，取代用手按密碼，涉約110多幢大廈；亦預計今年內會為全部屋邨、共約230多部升降機加裝感應器，居民可「隔空撳𨋢」，其中紅磡家維邨已安裝，今季會推展至觀塘花園大廈、乙明邨及明華大廈第一期。

房協指，各項工程共涉款約2,000萬元。今年內將在轄下11個商場和2個停車場、共20部升降機，加裝「隔空撳𨋢」按鈕，未來會繼續研究引入「免觸式」技術，包括今年中在部份屋邨試行使用八達通系統，在升降機內選擇樓層。

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