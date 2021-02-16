24歲學生去年初在西九龍中心拍攝「藍店」空姐牛肉飯時，被指拿出電筒照射便衣警長，當場被捕，事後被控普通襲擊罪，案件今天開審。警長庭上聲稱當日被綠光照射後「隻眼好似吹脹咗咁」，又指眼睛出現光影及痛楚。辯方大狀盤問時則指，有警員在警署內拔出配槍，以槍柄掃抹被告衣服，然後謂：「支槍有晒你衣物纖維，信唔信告你搶槍襲警？」又有警員將被告頭部撞牆至流鼻血，最終被告需入院治療。警長堅稱不知情。

被告何梓洋（24歲）被控於去年1月14日在深水埗西九龍中心8樓美食廣場內，襲擊警長3712李志健。

警稱腰間裝備令衣服隆起讓人識別身份 庭上傳來訕笑聲

涉案警長3712李志健供稱，案發當日與同僚前往西九龍中心「空姐牛肉飯」進餐，其間突被一道綠色光束從遠處照射雙眼，即時感到不適。未幾被告繞過其身邊，再拿出手機偷拍他們，李隨即站起拘捕被告。

庭上播放被告被捕時的片段，可見李質問被告謂：「你做乜影我相？法庭已經頒佈咗，影我相侵犯我私隱。」現場隨即多人大叫：「邊個知你係警察呀？」

李被問及旁人如何能得知其警察身份時，李自言「因人而異啦」，又指「正常人好難判斷警察身份」，但稱其腰間裝備令衣服隆起，指「今時今日會好易分別出嚟」。公眾席上隨即傳來嘲笑聲。辯方大狀亦指，李當時沒有佩戴委任證，反問：「你入店內時，有冇大叫我係警察？」李答：「冇。」

李作供期間被要求開著涉案電筒，李遂將光源刻意射向庭內暗角作示範，並指「當時再光啲」。辯方大狀向李指出，其醫療報告顯示他在12米距離內，只能看到6米距離的景象，李聞言表現緊張，反問：「幾時寫？我唔知道。」又強調現時視力「正常」。辯方指李誇大傷勢，李否認。

警長「冇行動其實係計劃」

李又被質疑拘捕被告時只在意被拍照一事，從未向被告查問照射事宜。李同意，但又指「唔係唔問，係未問」。辯方再質疑李當時被照射卻沒有採取任何行動，李謂「冇行動，其實係計劃」。

警署警長黃佩琴供稱，當日與李及偵緝警員14799梁志康於案發地點用膳。黃看見李的臉上有綠光，循著光線來源發現被告以電筒照射李的眼睛。黃形容被告坐於前方，雙方隔著一張桌子。

黃續指照射過程持續兩至三秒，她全程注視著被告，從未移開視線，直至被告起身離開其位置。黃立即向李表示「著藍色外套嗰個四眼仔照你」，李回答「係呀，被人照呀，我隻眼有啲痛」。黃在盤問下表示，由於視線遭被告身前的桌子阻擋，她看不見被告事後有否關上電筒或收回袋中。聆訊明續。

【案件編號：WKCC2595/20】

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