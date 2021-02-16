初七（18日）起食肆可重開晚市堂食，有醫生認為政府以晚上10時為分界未必有科學理據，但認同晚上聚餐風險較高，加設限制有一定邏輯。至於食肆須登記食客資料或強制使用「安心出行」，醫生認為成效未必十分大，雖可幫助追蹤緊密接觸者，但成效視使用人數而定。

以晚上10時為界未必有科學理據

感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，政府放寬食肆晚市堂食以晚上10時為界，背後未必有科學理據，但認同有一定邏輯，因為晚上聚餐多以社交性質為主，食客可能除口罩進食期間會交談，一定程度上增加傳播風險，無可否認較為高危。

初七起食肆若要恢復晚市堂食，食肆須要求食客使用「安心出行」或登記資料。林指，使用「安心出行」「唔會完全冇用」，但成效未必十分大。他指，因為曾有患者無法清楚講出自己的行蹤，背後邏輯其實是幫助追蹤緊密接觸者；但單以應用程式而言，實際成效須視乎使用人數。

食肆重開晚市堂食另一條件，是員工須定期檢測，林認為效用較大，可找出潛在患者。他認為唯一爭議是每次檢測的間隔，須平衡成效及執行難度，而現時每兩周檢測一次不算太頻繁。

政府今次亦容許多個處所於初七起重開，包括戲院、美容院及按摩院等，但酒吧、卡啦OK及夜總會等則維持停業。對於政府分批放寬處所復業，林緯遜認為準則視乎衞生防護中心如何界定不同處所重開風險，例如是否曾經爆疫（如酒吧及卡啦OK）、執行防疫措施的難度等。

林指，以美容業為例，過往沒有大型爆發，亦較能做足防疫，相信重開風險不大；而戲院等屬於大型企業，執行防疫措施難度較低。但他強調，任何防疫措施均須市民配合及自律，例如戲法燈光昏暗，「偷偷哋除口罩、食嘢，其實冇人知」，呼籲市民切勿鬆懈。

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