農曆新年長假餐餐大魚大肉，唔小心食滯點算好？中醫師表示，每逢大時大節都特別多食滯求診個案，多為胃脹、脹氣，甚至聞到自己口臭或成日「放臭屁」，都是常見相關症狀，建議食滯人士不但要食得清淡，更要戒口，包括戒奶茶、咖啡、甜品及芝士。飲食盡量多菜少肉，讓脾胃可以休息。推介焗「山楂雪梨陳皮茶」或煲「紅蘿蔔木耳陳腎湯」飲用，有和胃消滯作用。

註冊中醫師何慧潔表示，農曆新年後的食滯個案一般會較平常多，每星期可以有幾名病人求診。在中醫角度，食滯與飲食不節有關，尤其吃太多賀年食品，例如角仔、煎堆、笑口棗等煎炸熱氣食物；與家人做節或食盆菜中的鮑魚、花膠、海參等，都屬於滋陰、滋膩及難消化食物，若食太多都會加重脾胃負擔而出事。脾胃虛弱如長者、兒童，或容易消化不良的人，以及平日工作壓力大、情緒緊張的人士，脾胃都會較差，容易在農曆年期間食滯。

於剛過去的一個聖誕節及元旦假期，臨床上已有不少病人因吃太多美食，包括飲酒、食甜品等，導致食滯不適而求醫。曾有40多歲OL與家人常打邊爐、食大餐，造成胃脹、脹氣多，又經常便秘，並伴隨夜晚瞓得差問題，於是求診。中醫認為「胃不和則卧不安」，意思指腸胃差亦會令人瞓得差。有女病人調節飲食，包括食得消淡，加上服用一些可健脾和胃、消滯等中藥後，例如淮山、白朮、茯苓、陳皮及砂仁等，病情才有改善。

食滯時可出現的症狀包括容易胃脹、脹氣或胃酸多，或感到「飽飽滯滯，唔想食嘢」。有時更會聞到自己口臭，或噯氣時有一陣陣食物的酸腐味道。大便都會受到影響，有些食滯病人會受便秘問題困擾，也有病人的大便變得軟身或「屙極都屙唔清」，經常放臭屁都是其中一個食滯症狀。另一種表現為舌苔厚膩，如偏白反映脾濕，如偏黃反映脾濕及有熱。踏入初春，天氣變得潮濕，本身體內濕重人士，即容易攰及精神不振，一旦食滯了，更會加劇上述症狀，甚至持續較長時間、較難恢復。此外，過量吃熱氣、煎炸或辛辣食物，例如果仁、瓜子、角仔及朱古力等賀年食物，都會加重濕熱，令人伴隨面部爆瘡或生頭瘡等問題，尤其油性皮膚人士。

市民不小心食滯，便要急救脾胃，何指，須盡量保持飲食清淡，宜多菜少肉，減少吃一些會引起脹氣的食物，例如豆類、韭菜、番薯等。奶、甜品及芝士都屬於難消化食物，宜避免進食，也要戒喝刺激性飲品包括咖啡、奶茶等，讓脾胃休息及好好恢復。建議最好戒口一星期。

食滯時可焗「山楂雪梨陳皮茶」飲用，幫助和胃消滯，適合吃太多肥膩食物、有濕熱症狀的人士，例如口乾、口臭、生暗瘡的人飲用。至於吃白蘿蔔則可以理氣化痰及消食。煲小米粥來吃，有健脾胃作用，此粥屬於容易消化的食品。若喜歡飲湯，食滯時要避免飲豬骨湯水或花膠湯，可飲素湯或改用瘦肉煲湯，推介煲「紅蘿蔔木耳陳腎湯」，有健脾、理氣及消滯功效，材料包括紅蘿蔔、淮山、木耳、鴨腎、炒麥芽及瘦肉。同時受爆瘡困擾的人，除了適當戒口外，可嘗試買綠豆粉，再加入暖水開稀及拌勻，製成綠豆粉面膜。洗面後，用綠豆粉面膜來敷面，大約10分鐘，有助減退暗瘡及有美白作用。綠豆本身有清熱解毒功效，爆瘡人士可每日敷一次。

何建議市民趁農曆新年期間多做運動，尤其在陽光下運動，可提升正氣，對調理身體的脾胃都有益處。另外，食飽飯後避免成日坐，多郁動，幫助消化。

【中醫推介消滯食療】

「山楂雪梨陳皮茶」

功效：和胃消滯

材料：山楂10克、雪梨乾20克、陳皮兩角（胃酸過多人士不宜落山楂）

做法：洗淨材料後，連同500毫升熱水焗15分鐘即可飲用

適合人士：吃太多肥膩食物、有濕熱症狀的人士，例如口乾、口臭、生暗瘡的人，可連續飲3至5日

「紅蘿蔔木耳陳腎湯」

功效：健脾、理氣及消滯

材料：紅蘿蔔1斤、淮山30克、木耳1隻、鴨腎4副、炒麥芽30克、瘦肉200克（4人份量）

做法：瘦肉汆水、鴨腎洗淨浸泡，木耳去蒂浸泡後撕成小塊。麥芽放入魚袋、蘿蔔去皮切塊。將所有材料連同10碗水，大火煮滾後轉細火煲1.5小時，加鹽後即成

適合人士：一家大細也可飲用，尤其有胃脹、脹氣多人士

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