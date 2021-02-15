英國通訊管理局（Ofcom）於2月4日，取消一間名為星華傳媒的廣播執照，理由是根據英國廣播法律，其作為廣播中國環球電視網 (CGTN) 的持牌者，對其廣播的內容並沒有編輯權，不能為其廣播內容負責；星華只是 CGTN的代理人，不是實際內容的供應者，因此不符英國法律的要求被除牌。

Ofcom聲稱已提供多次機會予CGTN，希望令其符合英國的廣播資格，然而得不到回音；同時由於英國法律禁止政治團體持有電視台，因此由中共控制的CGTN亦不符英國法律廣播，故此其牌照申請亦被駁回；結果引來「火燒連環船」──同時令CGTN在德國廣播的牌照亦失效，因CGTN是依靠其英國牌照，以歐洲委員會1989年簽署的跨境電視協議，對歐陸作出廣播。

中國外交部同日作出「反擊」，聲稱BBC於1月26日的武漢肺炎疫情新聞是「假新聞」，把技術問題「政治化」，又聲稱英國「雙重標準」和「政治打壓新聞自由」；在一星期後的2月11日，中國「加料」報復，宣佈 BBC嚴重違反中國法律，「不允許BBC繼續在中國境內落地」，進行全國禁播。

出乎大家意料的是，禁令不單限於中國大陸，而在沒有解釋的情況下，一直以來聲稱是「一國兩制」的香港──港台發言人竟聲稱，根據中國國家廣播電視總局「不允許」BBC在「中國境內」落地，同日起停止轉播BBC世界新聞頻道以及《BBC時事一周》。

香港廣播限制或與中國睇齊

香港電台竟然要聽從中國廣電總局的禁令？《基本法》如27條保障了香港新聞自由，因此從來香港的廣播限制，與中國的尺度標準完全不同，中國的廣播法律不適用於香港，而BBC的節目至今並沒有違反香港的廣播條例，為何竟然要香港禁播？難道香港的新聞自由，要與中國睇齊嗎？

中國廣電總局的禁令，明顯是衝着英國取消CGTN牌照的報復，這不正是中國外交部所說的「技術問題政治化」，以及「政治打壓新聞自由」嗎？就算假設中國外交部對英國的指控屬實，即英國以政治干預廣播好了，這代表了「負負得正」，因此就要同樣地「政治打壓新聞自由」嗎？

更嚴重的問題是，自2020年美國指控香港的一國兩制框架已被拆毀，更取消在其香港政策法下，香港作為獨立關稅區的地位；中方一再指美國是無中生有，指香港的一國兩制運作良好，那麼如今為何香港竟然要跟着中國去對BBC作出政治報復？同樣道理，如果下次不是廣播問題，而是如孟晚舟案件的問題，那麼中國是否同樣可以對香港的外國人報復，大舉拘捕香港的外國籍人士呢？那麼還有甚麼外國人敢來香港做生意？這個國際金融中心，又如何能夠維持？

這正是中國外交政策自製的難題：想保持香港的國際金融中心地位，把香港定位為「經濟城市」，令香港「非政治化」，就應該有如歷史上的「中立港」一樣，盡量把香港遠離中國與外國之間的糾紛；一旦把香港捲入，那麼有如美國取消香港的獨立關稅區地位般，那些原本與香港簽訂的條約與協議，有如引渡協議一樣，都會紛紛面臨各國重新審視，而完全取消香港作為「中介」或「中間人」的角色。 想要恢復CGTN在歐洲的廣播，又或者加強中國的海外宣傳，在講法治的歐美國家，中國原本還有很多方法，偏偏選了這種似「鬥氣」的報復，不但無損於英國──BBC既非英政府擁有，執政保守黨更多次被指控，不喜歡BBC而主張一些可能傷害BBC的政策，英國政府所感到的「傷害」絕對不似CGTN被停播，就引來中國的「強烈反應」。而由於 BBC 的國際地位，加上犧牲香港在兩制下的角色，因此就連原本已經和英國無關的歐盟，也直指這令香港的一國兩制「進一步受到損害」，不但無法阻嚇對手，反而令國際社會質疑中國的聲音更多，這種「戰狼外交」更傷害中國，近年中方卻樂此不疲。

林忌

時事評論員