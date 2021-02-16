《蘋果》獲悉，警方昨日（15日）拘捕一名男子，指他在去年7月1日「港版國安法」生效後，涉嫌觸犯分裂國家罪，暫未被落案起訴。據了解，被捕男子被指涉及早前協助12港人離開香港，去年10月已經被拘捕過一次；有消息指涉及被捕男子的指控包括提供資助及安全屋。

12港人去年底被深圳鹽田人民法院判刑後，內地官媒報道指「偷渡案」涉及「上家」的安排，策劃組織從香港偷渡台灣，香港警方表示會繼續調查。案中廖子文及黃臨福兩名未成年港人，已押解回港，其餘10人正在內地服刑。

消息透露，被捕男子姓陳，昨日（15日）在住所被捕，至今仍被扣留在大埔警署接受調查。他被指在去7月「港版國安法」生效後，涉嫌觸犯分裂國家罪；另有消息指，該男子也與外國政治人物及政治組織有聯繫，與「攬炒團隊」部份成員有密切關係。

事主曾遭警方以協助罪犯為名拘捕

12名港人乘坐的快艇去年8月在內地水域被攔截後，警方兩度以「協助罪犯」為名作出拘捕，其中去年10月拘捕了9人，當中包括本民前成員鍾雪瑩、前立法會議員梁國雄助理唐婉清等；昨日被捕的男子，當時亦是被捕者之一。

警方國安處之後在上月14日再拘捕多8男3女共11人，包括九龍城區區議員黃國桐以及前學聯副秘書長何潔泓的母親，罪名同樣是「協助罪犯」，但全部都未落案起訴。

《蘋果》正就事件向警方查詢，正待回覆。

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