人人一機在手，8個數字背後亦有價有市。一組易記、「好意頭」的電話號碼組合，隨時價值過百萬元，亦吸引一班收藏家珍藏。不過港府上月底突然推出電話卡實名制，限制每人每間電訊商只可買3張，令一眾電話號碼收藏家叫苦連天，亦有一眾常用儲值卡測試軟件的IT業界人士，斥政策窒礙軟件開發，扼殺創意。

現時市面有不少專售幸運電話號碼的公司，主售一些特別組合，如蘊含「5條8」、「ABAB」6868和「順蛇」12345等電話號碼。其中包含幸運數字的號碼叫價更高，如擁有「7條8」的靚組合甚至可標價上千萬元。不過，自2000年開始收藏電話號碼，現時手持百多個「冧巴」的收藏家Mike就認為比起花錢大手「入貨」，他更享受尋寶的樂趣。

Mike指自己從小對數字特別敏感，尤其鍾愛以90或91開首，屬早期的電話號碼，貪其有歷史味道，猶如找回小時候的玩物。現時的收藏主要靠平日多逛街走動，向不同店舖打聽，亦有「group友」互通消息，遇上電訊商推出新號碼便拍照放上群組分享。他憶起多年前為了一個90開首的號碼，尋遍全港不果。絕望之際在一次家庭聚會中，碰見曾在電訊商工作的親戚，於是硬着頭皮請求幫忙，自此二人變得相熟。事隔多年，號碼仍在，親戚卻已移民走遠。但「見冧巴如見人」，透過找尋不同號碼，與不同人交流，Mike指這正正是收藏價值所在。

電話號碼收藏群組非常激動：講咗好多唔出得街嘅說話

不過商務及經濟發展局局長邱騰華上月底宣佈，引入電話卡實名登記制度，每名用戶，即使公司或企業用戶亦只可向每間電訊商登記不多於3張儲值卡。消息一出，Mike形容當時在電話號碼收藏群組中，一眾同好都非常激動，「講咗好多唔出得街嘅說話」。他指現時本港有約數百名活躍的電話號碼收藏家，不少都對政策抱有懷疑，主要認為政策未能達到撲滅罪行的目的，卻非常擾民。他以墨西哥於2009年推行電話卡實名制為例，指政策實行後反而助長黑市電話卡買賣，勒索電話不跌反升，最後只實行3年便取消政策。

其實現時大部份電話號碼收藏家也是用儲值卡「養號碼」，一個號碼平均每月只需約9元。假如政策實施，便要將多個號碼「上台」轉做月費計劃，每個號碼動輒也要花上數十元，收藏成本可能增加十多倍。雖然商經局局長邱騰華稱香港有逾30間電訊商，最多可登記90張以上，但對收藏家如Mike而言數量仍是不足；而且政府一直未有公佈30間電訊商名稱，部份小型電訊商穩定性成疑，加上每間電訊商的充值制度不同，令他憶起多年前痛失心頭好的經歷。

Mike憶述有次曾弄混不同電訊商的充值制度，令一組收藏多年的心愛號碼，因逾期充值被電訊商回收，最後電訊商開價16萬才讓他買回號碼。Mike苦笑指不想重蹈覆轍，因此近日已打算割愛「清倉」，以成本價在網上出售收藏。

實名制手續繁複 恐扼殺科技業創意

而除了興趣，儲值卡其實亦有實際工作需要，不少公司也會購買儲值卡，給同事用作公事溝通。而能否輕易買到一張太空卡，更可能影響一個城市的創意產業發展。無線商會副主席李勁華（Keith）稱，行業一般也會購買儲值卡進行軟件程式測試，例如他們早前曾製作一個類似「Pokémon GO」的遊戲，需要同事於全港不同地區同時測試，隨時要用上20至30部電話。

雖然商務及經濟發展局指制度不包括用作機器類型連接（M2M）的SIM卡，但Keith稱亦有部份認證服務需要用到語音認證，舉例有賽馬遊戲，正正是透過打電話，向玩家描述虛擬賽馬賽事。

澳門行實名制 市民遭盜用資料登記電話卡 涉犯罪用途

他形容現時公司每次也是按客戶合作需要，即時到便利店購買儲值卡作測試，「用完就由得佢」。但若政策正式出台，手續將會變得繁複。而月費計劃礙於合約通常要簽至少一年，缺乏彈性，可能令經營的平均成本上升。政府近年常言要大力推動創科發展，Keith表示對科技而言，越少規限可衍生的創意便越多，難保有一天業界有新的發明，需要大量語音電話卡做測試，但如果政府就此設限，便扼殺了行業的創意。

是次政策建議市民購買「太空卡」須登記中、英文名、身份證以及出生日期，其中個人資料私隱問題更引起關注。有關擔心其實不無道理，參考2019年底實施電話號碼實名制的澳門，兩個月前便出現有電訊公司職員利用空殼公司及他人資料，登記近21萬張電話卡，部份更流入電話詐騙集團作犯罪用途，恐怕與政府打擊騙案的「初心」相違背。

諮詢倉促 最初僅設一個月期限

而今次諮詢亦非常倉促，翻查政府諮詢文件資料庫，比起過去大規模牽涉到公眾的電訊業修例，例如2019年的電訊規管架構檢討、2018年的電視及聲音廣播規管制度檢討以及2017年的人對人促銷電話規管等，均有2至3個月諮詢期；惟今次局方起初只提出一個月諮詢期，且時間與農曆新年假期重叠，直至周一（8日）才「補鑊」宣佈延長諮詢期，至3月20日結束。

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