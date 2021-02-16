加拿大政府因應「港版國安法」實施，向香港拋出「救生艇」計劃。外界關注參與抗爭運動被捕，甚至被起訴人士能否受惠，加拿大移民、難民及公民部表明，參與和平抗議活動非加拿大罪行，表明在境外干犯在加拿大不屬違法的行為被捕或定罪，不會成為不被接納的理由；有被捕風險而逃往不同地方的人，也可能符合現有安置計劃，但個人不能直接向大使館提出難民要求。

加拿大去年11月宣佈多項「救生艇」措施，本月8日率先針對過去5年獲加拿大學位、大專文憑或相等證書的港人，展開「工作簽證申請」。但有當地國會議員質疑受惠對象狹窄，也有組織倡議讓抗爭者直接向領事館提出難民申請。

加拿大移民部回覆《蘋果》查詢表示，面對被起訴風險的香港居民，若逃到其他國家，也可能符合現有重新安置計劃資格，包括私人贊助或政府援助的難民計劃。但個人不能直接向加拿大申請重新安置，也不能直接向大使館提出難民要求。

抗議活動非加拿大法律規定的犯罪

移民部重申，港加聯繫甚深，當港人尋找地方落腳，希望港人可選擇加拿大，強調加拿大與香港並肩而行，亦對《國安法》深感憂慮。加拿大堅決支持和平抗議、言論自由和集會自由的權利，參加這些抗議活動絕非加拿大法律規定的犯罪，因此在境外違反在加拿大不被視為罪行的行為而被捕或定罪，不能成為不被接納援助申請的理由。

移民部又指，加拿大具優越的庇護制度，負責審核的移民和難民委員會會密切監察全球形勢發展，確保以最新情況作出決定，並指因應香港情況不斷惡化，加拿大已對曾申請庇護失敗的香港居民豁免一年等待期，可重新申請進行「遣返前風險評估」。

至於循升學途徑，移民部指，現時有意就讀加拿大課程的香港居民，可以申請許可及在海外開始其學業，一旦獲得許可並能出境旅遊，畢業後便有一系列選項，包括最新推出的工作簽證計劃。

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